Streets of Rogue 2 : du gameplay et une démo

Ambitieuse, généreuse et délirante, cette suite du rogue-lite à succès de 2019 (plus d’1 million de ventes) embarque les joueurs et les joueuses dans un nouveau maelstrom inoubliable et infini. Seul ou entre amis, semez le chaos au sein d’un monde ouvert fou, immersif et complètement imprévisible. Vous aurez l’occasion de vous faire un premier aperçu de cette proposition iconoclaste en juin 2024, puisqu’une démo jouable sera publiée dans le cadre du prochain Steam Néo Fest.

