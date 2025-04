The Talos Principle: Reawakened, le puzzle game philosophique de Croteam entre dans une nouvelle ère

Partager Facebook

Twitter

Pinterest

Nommé pour le grand prix de l’IGF et vendus à plusieurs millions d’exemplaires, ce titre légendaire est le résultat de la collaboration fructueuse entre la Croteam et Devolver Digital.

Cette nouvelle version du jeu est bien plus qu’un simple remaster : ses graphismes profitent certes des bienfaits cosmétiques de l’Unreal Engine 5, mais ce sont surtout ses améliorations à tous les étages, ses options d’accessibilité et son tout nouveau chapitre, In the Beginning, qui propulsent Reawakened dans une nouvelle ère.

Le monde de The Talos Principle est constellé de puzzles malins, d’intrigues philosophiques et d’environnements sublimes qui vous immergent dans un voyage initiatique fascinant au cœur de la Simulation. The Talos Principle: Reawakened insuffle un nouvel élan dans chacun des compartiments du jeu original tout en conservant l’énergie et la vision qui ont fait son charme et son succès.

The Talos Principle: Reawakened embarque également le DLC Road to Gehenna ainsi qu’un éditeur de puzzle complet (sur PC uniquement), qui permet à la communauté de laisser libre cours à sa créativité pour concevoir et partager ses énigmes sur le Steam Workshop. Le futur du premier épisode de The Talos Principle n’a jamais été aussi radieux.

The Talos Principle: Reawakened est disponible sur PC, PlayStation 5 et Xbox Series S|X au prix de 39,99 €.