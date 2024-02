The Wizards – Dark Times: Brothehood, disponible sur PS VR2

Partager Facebook

Le développeur Carbon Studio et l’éditeur Vertigo Games enchantent les joueurs de PlayStation VR avec la sortie de The Wizards – Dark Times : Brotherhood, à la suite de son lancement sur Steam, Meta Quest et Viveport. Disponible dès maintenant, The Wizards – Dark Times: Brotherhood est une combinaison de deux titres : le remaster de The Wizards: Dark Times, un jeu solo au scénario très riche sorti en 2020, ainsi que sa mise à jour gratuite, jouable à trois et en coopération.

La magie s’étendra encore davantage avec la disponibilité du mode coopératif en crossplay entre PS VR2, Steam et Oculus Rift. Cette fonctionnalité sera disponible au premier trimestre 2024. Suivront les plateformes Meta Quest et Viveport au cours du trimestre au plus tard.

La version remasterisée de The Wizards: Dark Times inclut :

Des graphismes magiques, adaptés à toutes les plateformes.

De toutes nouvelles interactions pour une expérience de fantasy plus riche. Escaladez des rochers, chevauchez des trolls, faites une course-poursuite en chariot et bien plus encore !

Des contrôles de lancement de sorts optimisés pour plus de maniabilité et de précision.

La mise à jour Brotherhood inclut :

Un mode coopératif : créez une confrérie de trois joueurs et disposez chacun d’un arbre de compétence unique (Feu, Givre ou Tempête).

Embarquez dans une toute nouvelle campagne coop avec des objectifs et défis inédits à travers les terres magiques.