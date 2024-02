Dead by Daylight et Iron Maiden s’associent pour une collection électrisante

Dead by Daylight collabore avec le groupe de heavy metal légendaire Iron Maiden pour ajouter leur chère figure de proue, Eddie, dans le jeu avec une nouvelle collection électrisante.

Véritable icône du metal, vous connaissez Eddie comme la figure changeante ornant presque toutes les pochettes d’albums, t-shirts et produits dérivés d’Iron Maiden. Là où leur musique palpitante résonne, vous pouvez être sûrs qu’Eddie n’est pas loin derrière.

Eddie débarque dans le Brouillard avec des tenues légendaires pour le Dragage, le Docteur, le Lance-mort et l’Oni. Les fans d’Iron Maiden reconnaîtront facilement l’inspiration derrière ces tenues, chacune s’inspirant d’une ou de plusieurs célèbres itérations d’Eddie au fil des ans. Les survivants vont également pouvoir en profiter avec des t-shirts de concert Très rares pour tous les personnages originaux du jeu.

« Nous avons l’occasion d’explorer une collaboration vraiment passionnante », commente Kirby Taylor, responsable produit chez Dead by Daylight. « Eddie est tellement emblématique… ça a été un rêve de pouvoir étudier certaines de ses apparitions les plus célèbres pour déterminer les tueurs avec lesquels nous pourrions les associer. Nous sommes également heureux de voir nos survivants en profiter avec des t-shirts de tournée. Certains vous réservent même une petite surprise en fonction du survivant, mais nous laisserons aux joueurs le soin de découvrir tout ça ! » ​

Et cerise sur le gâteau, le titre classique d’Iron Maiden Fear of the Dark sera lu sur le salon de partie dès lors que l’un de ces objets cosmétiques est équipé, histoire de mettre l’ambiance pour le terrible défi à venir. ​

Après avoir visité des champs de bataille sanglants, des futurs dystopiques et les profondeurs de l’enfer, Eddie the Head sera comme à la maison dans le monde tortueux de Dead by Daylight.