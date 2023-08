Threads: Une version web et une fonction de recherche à venir

Partager Facebook

Twitter

Pinterest

Threads aura bientôt une version web et une fonction de recherche. Des fonctions très attendues qui pourraient aider à convaincre les utilisateurs.



Les utilisateurs de Threads auront bientôt droit à l’une des fonctionnalités les plus attendues de ce réseau social : une version web. Le PDG de Meta, Mark Zuckerberg, a annoncé sur l’app que, dans quelques semaines, Threads disposera d’une version web permettant à tout un chacun d’accéder au service sur desktop ainsi que d’une vraie fonctionnalité de recherche.

Bien qu’il soit possible, actuellement, de voir les posts Threads sur desktop, cliquer sur les boutons répondre, republier, aimer ou envoyer ne fait qu’afficher un QR Code qui renvoie à l’app. De la même manière, la fonction de recherche actuelle de Threads est plutôt limitée. Comme 9to5Mac le précise, elle ne fait apparaître que des comptes et ne peut donc être utilisée pour recherche des posts en particulier.

Meta a lancé Threads à un moment très opportun, lorsque les utilisateurs de X commençaient en avoir vraiment marre des grands changements de la plateforme que l’on connaissait jusqu’à il y a peu sous le nom de Twitter. Threads était disponible peu de temps après que X avait restreint le nombre de publications que les utilisateurs pouvaient voir sur le site/l’app à cause de “niveaux extrêmes de data scraping [et] manipulation du système”. Les utilisateurs non payants ont été les plus impactés. Ils étaient initialement limités à seulement 600 posts par jour.

Les gens avaient largement afflué sur Threads dès son lancement, la plateforme comptabilisant 100 millions d’utilisateurs en moins d’une semaine. Cependant, Meta avait lancé Threads sans certaines fonctionnalités que l’on s’attend à retrouver sur un réseau social comme celui-ci. L’équipe avait promis qu’elle travaillait sur ses fonctions et, ces dernières semaines, elle a notamment déployé le fil chronologique et les traductions intégrées. L’engagement des utilisateurs a quelque peu fluctué depuis cette première semaine tonitruante, mais les nouvelles fonctionnalités qui arrivent pourraient permettre de poser les choses et de faire rester les utilisateurs.