Nike x EA SPORTS FC : WHAT THE FC » dans EA SPORTS FC 24

Nike x EA SPORTS FC : WHAT THE FC

Nike et EA SPORTS FC se sont associés pour créer une expérience unique qui emmène le football là où il n’a jamais été. Les joueurs découvriront un monde qui célèbre le beau jeu et tout ce qui touche au football grace notamment à des objets de personnalisation, des objectifs et bien plus encore dans les modes de jeu Ultimate Team, Clubs et VOLTA FOOTBALL.

» Nous sommes ravis de créer de nouvelles possibilités incroyables avec Nike pour les joueurs de FC 24 « , a déclaré DJ Jackson, vice-président de la stratégie et du marketing des franchises. » WHAT THE FC entremêle les mondes virtuels et réels de la culture footballistique, grâce à des designs qui célèbrent l’héritage de Nike et d’EA SPORTS FC, tel qu’il a été porté par les stars du jeu, d’hier et d’aujourd’hui. » ​ ​

“WHAT THE FC » comprendra deux collections principales de kits et de stades :

​​

​La collection Nike Air Max : Inspirée par les innovations légendaires de Nike Air Max d’hier et d’aujourd’hui, et contrôlée par des stars telles que Sam Kerr, Vini Jr. et Erling Haaland, la collection Nike Air Max représente des articles conçus virtuellement et inspirés des populaires Nike Air Max Plus Tn, Nike Air Max 95 et de la toute nouvelle collection Nike Air Max Dn.

​​

​Collection Nike x EA SPORTS FC Heritage : Rendant hommage à des légendes du football telles que Mia Hamm, Ronaldinho et Ronaldo et présentant des kits de football Nike emblématiques, la collection Nike x EA SPORTS FC Heritage s’inspire de l’héritage d’EA SPORTS FC avec une touche rétro.

En outre, les joueurs peuvent gagner d’autres éléments de personnalisation saisonniers « WHAT THE FC », tels que des écussons, des thèmes de stade, des TIFO, des zones VIP, des trophées, des vêtements et des chaussures VOLTA FOOTBALL et bien d’autres choses encore.