Une bêta fermée le 8 mai pour Arena Breakout: Infinite

Partager Facebook

Twitter

Pinterest

Les joueurs pourront ainsi essayer ce nouvel opus de la célèbre série de simulations militaires et s’affronter sur deux cartes très populaires : Farm et Valley. Dans la région ravagée par la guerre de Kamona, les joueurs devront s’organiser pour vaincre leurs adversaires et récupérer une précieuse cargaison. Plus la mission durera, plus les risques de blessures mortelles et d’échec augmenteront : pour s’enrichir, il faudra déjà survivre.

Arena Breakout: Infinite a été mis en liste de souhaits plus de 100.000 fois sur Steam dans les trois jours qui ont suivi l’annonce officielle du jeu. Bien que l’inscription soit nécessaire pour participer à la bêta fermée, le nombre de participants sélectionnés aléatoirement sera limité. La bêta fermée d’Arena Breakout: Infinite devrait durer au moins deux semaines.

Dans Arena Breakout: Infinite, les joueurs s’aventurent dans la Dark Zone et incarnent de redoutables mercenaires. Ces militaires surentraînés voyagent au cœur de Kamona, une région ravagée par la guerre, où de grands enjeux sont synonymes de grandes récompenses. Arena Breakout: Infinite propose une expérience compétitive équilibrée. Il faudra toutefois avancer prudemment sur le champ de bataille pour récupérer des objets de grande valeur, devenir riche… et survivre.