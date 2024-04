Incarnez l’un des 20 pilotes de la saison 2024 dans EA SPORTS F1 24

Partager Facebook

Twitter

Pinterest

Codemasters a fait évoluer son approche de la Carrière des pilotes en proposant une expérience solo reflétant les défis du monde réel auxquels sont confrontés les pilotes de F1. Pour la première fois, les joueurs peuvent se lancer dans la course pour le titre dans la peau des stars de la saison de F1 en cours, des talents prometteurs de F2, ou perpétuer la mémoire de pilotes emblématiques tels qu’Ayrton Senna et Michael Schumacher.

Le nouveau mode Carrière s’appuie sur le système de Reconnaissance du Pilote, qui donne plus de poids à chaque décision prise sur la piste et en dehors. Comme dans le monde réel, la réputation d’un joueur s’accroître la même manière que les opportunités qui s’offrent à lui, avec la possibilité de participer à des réunions secrètes pour discuter des termes du contrat, de recevoir des offres d’autres écuries et de disposer d’une équipe de recherche et développement plus motivée. Ce mode apporte également un élément nouveau et unique grâce aux « Accolades », des objectifs à long terme liés au sport et à chaque pilote, basées sur des performances dans le monde réel. Commencer avec un pilote personnalisé permettra aux joueurs de partir de zéro et d’obtenir des récompenses au fur et à mesure de leur progression, tandis que choisir d’incarner l’un des pilotes professionnels les amènera à relever des défis basés sur leurs résultats dans la vie réelle.

Le mode Carrière à deux joueurs comprend toutes les nouvelles fonctionnalités du mode solo, et le mode Carrière Challenge offre une nouvelle façon de concourir et de vivre l’expérience F1 24, avec des scénarios qui évoluent en fonction du pilote et d’une équipe réels, identiques pour tous les joueurs et déterminés par le vote des joueurs.