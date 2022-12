THRONE AND LIBERTY Le MMORPG de NCSOFT arrive sur PC et consoles en 2023

Afin de présenter de nouveaux détails sur le nouveau jeu de NCSOFT, THRONE AND LIBERTY (TL), le Chief Creative Officer Taekjin Kim ainsi que le Principal Development Manager Officer Moonyoung Choi ont présenté une avant-première en direct sur la chaîne YouTube officielle de l’éditeur. TL est un MMORPG qui sortira dans le monde entier au premier semestre 2023 sur PC et consoles.

Taekjin Kim a déclaré : « TL est un MMORPG pour tous les joueurs, toutes nationalités et générations confondues. Notre leitmotiv est Play For All : TL sera disponible sur les PC et consoles pour que tous les joueurs puissent en profiter.«

Le producteur Jongok Ahn et le Game Design Director Moonseop Lee en ont également révélé davantage sur les fonctionnalités du jeu. TL est un monde vivant et les donjons changent en fonction des conditions météorologiques et des environnements. Le MMORPG dispose d’une narration immersive où le passé, le présent et le futur sont liés. Le jeu comporte également un système de classe libre, où le rôle des joueurs est déterminé par les armes de leur choix, et un système de combat JcJ optionnel.

Moonyoung Choi a ajouté : « Tous les aspects de TL sont alignés sur notre objectif : Play For All. TL dispose d’une interface utilisateur unique adaptée à la fois aux PC et aux consoles, et propose également une personnalisation complète des personnages pour répondre aux différentes demandes des joueurs.«

Le contenu du jeu sera accessible à mesure que les joueurs progresseront. TL pourra également être joué en streaming sur mobile, ajoutant ainsi une plateforme supplémentaire à celles disponibles.