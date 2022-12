LG lance un zoom optique pour smartphones

Partager Facebook

LG ne fabrique plus de smartphones, mais conçoit toujours des composants pour ces derniers. La branche « Innotek » de la marque coréenne vient de lever le voile sur un module caméra très prometteur que l’on pourra bientôt retrouver sur nos mobiles.

Le module caméra présenté par LG Innotek est un véritable téléobjectif proposant un zoom optique capable de se « balader » entre x4 et x9. Une technologie que l’on retrouve souvent sur les appareils photo classiques, mais qui est beaucoup plus rare sur nos smartphones.

Un nouveau cap pour le zoom de nos smartphones

Il existe des smartphones sur le marché qui proposent déjà des zooms impressionnants. C’est par exemple le cas du Samsung Galaxy S22 Ultra qui profite d’un module caméra téléobjectif x3, mais aussi d’un module x10. La limite de cette configuration est que les plages focales entre ces deux zooms sont comblées par un zoom numérique qui peut se traduire par une perte de détails dans la photo finale.

Pour combler ce manque, LG annonce un « module caméra à zoom optique » similaire à ceux que l’on peut retrouver dans un appareil photo sans-miroir ou un DSLR. LG affirme que son module fonctionne au micromètre, tout en préservant la durée de vie de la batterie.

Le module profite évidemment d’un stabilisateur d’image optique intégré pour réduire le flou de bougé qui est un des problèmes que rencontrent les téléobjectifs lorsqu’ils sont utilisés à main levée (sans trépied).

Si le module caméra de LG est unique en son genre, ce n’est pas la première fois que l’on voit cette technologie sur nos smartphones. En effet, LG a déjà équipé cette année le Sony Xperia 1 IV qui est le premier smartphone à être équipé d’un « vrai » zoom optique offrant une plage focale glissante allant de 85 à 125 mm, sans avoir recours au zoom numérique.

Moins de place et plus d’optimisation

L’autre avantage mis en avant par LG est la miniaturisation de son module qui limite l’épaisseur de la caméra. Une caractéristique physique qui n’est pas pour nous déplaire. En effet, les blocs caméra de nos smartphones deviennent de plus en plus larges et épais, au point de parfois déséquilibrer le téléphone une fois en main.

Comme l’ont prouvé de nombreux constructeurs de smartphones, le module caméra n’est qu’une partie de l’équation quand on veut prendre des photos de qualité. LG en est conscient et annonce avoir travaillé main dans la main avec Qualcomm pour optimiser ce nouveau module caméra avec la nouvelle puce haute de gamme de l’entreprise, le Snapdragon 8 Gen2 :

« Cela améliorera le réglage de l’image personnalisé pour l’optique, qui comprend la mise au point automatique, l’exposition automatique, la balance des blancs automatique, la correction de l’ombrage de l’objectif et bien plus encore. Les utilisateurs pourront faire la mise au point rapidement. Et les photos et vidéos auront une superbe qualité d’image. »

Le nouveau module caméra de LG sera présenté plus en détail lors du CES 2023 qui commence le 3 janvier prochain. Aucune marque de smartphone n’a pour l’instant été évoquée, mais les modèles qui seront équipés du SoC Snapdragon 8 Gen2 sont des candidats potentiels. Ainsi, on pourrait citer les Xiaomi 13, le OnePlus 11 ou encore les Galaxy S23.