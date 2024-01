Total War PHARAOH : la mise à jour High Tide est disponible

Partager Facebook

INCARNEZ LES PIRES PRÉSAGES DE L’EFFONDREMENT DE L’ÂGE DU BRONZE

Les Peuples de la mer sont des hordes de nomades guerriers qui naviguent sur la mer Méditerranée pour tirer profit du chaos de l’effondrement de l’âge du bronze. Tandis que les égyptiens, cananéens et hittites se livrent une guerre sans merci, ils débarquent en plein chaos sur les côtes égyptiennes pour faire la guerre, raser et conquérir tout ce qui se présente sur leur chemin. Les Peuples de la mer ne doivent pas dévier de leur ligne guerrière pour survivre : seule la conquête permettra aux factions Shardanes et Philistines de l’emporter.

FOCUS DE FACTION : LES SHARDANES

La horde Shardane est dirigée par Iolaos, un jeune explorateur déterminé dont le seul but est de mener son armée vers le soleil levant, rasant et sacrifiant tout ce qui se trouve sur sa route pour apaiser les dieux.

Mécaniques de gameplay

Les Shardanes sont un peuple nomade qui se repose sur la conquête de territoires pour survivre. Utilisez la nouvelle mécanique de Spoils of War pour raser les villes et disposer de leurs ressources. Bâtissez des Camps Nuraghe pour renforcer vos armées et profitez d’Éminence pour asseoir votre domination sur les autres tribus des Peuples de la mer et ainsi les absorber dans votre horde.

– Guerriers Nuraghe : protègent leur progression en formation blindée, de type tortue Kelone

– Harponneurs : jettent des javelots barbelés sur leurs ennemis

– Archers Shardanes : tirent des flèches sulfurisées qui enflamment le sol

FOCUS DE FACTION : LES PHILISTINS

L’effondrement de l’âge du bronze est une opportunité incroyable pour Walwetes, l’imposant patriarche à la tête de la faction des Philistins. Ces derniers ont pris la mer après la destruction de leur empire, à la recherche d’un nouveau foyer qu’ils sont prêts, s’il le faut, à bâtir sur les ruines de l’ancien monde.