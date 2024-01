Nouveau trailer pour Persona 3 Reload

Partager Facebook

Dans cette vidéo, Aidan Gallagher vous guide à travers une multitude d’environnements du jeu, tandis qu’il est lui-même happé dans l’univers du jeu. Reprenant les thèmes du temps, de la mort et du pouvoir, acceptez votre destinée dans Persona 3 Reload et scellez votre destin.

Le jeu est déjà disponible en précommande sur Xbox Series X|S, Xbox One, Windows, Steam, PlayStation 5 et PlayStation 4 et sera disponible le 2 février 2024. Le jeu sera également disponible sur le Xbox Game Pass dès son lancement.