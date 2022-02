TOTAL WAR: WARHAMMER III est disponible !

Partager Facebook

La célèbre licence Total War prend ici des proportions époustouflantes et marque une évolution importante avec ce nouvel épisode. WARHAMMER III est inspiré du célèbre jeu de guerre sur table Warhammer Fantasy Battle de Games Workshop®.

WARHAMMER III plonge les joueurs dans une lutte de pouvoir cataclysmique entre mortels et démons, chacun cherchant à sauver ou à exploiter le pouvoir d’un dieu mourant. Sept races sont jouables, dont les factions de Grand Cathay et de Kislev qui font leurs débuts dans le jeu vidéo, et de nouvelles fonctionnalités révolutionnaires comme la campagne Royaume du Chaos, le mode multijoueur à huit et le Seigneur légendaire Prince Démon aux options de personnalisation dignes d’un jeu de rôle font leur apparition.

Le prologue de campagne est une toute nouvelle expérience Total War, idéale pour les nouveaux joueurs comme pour ceux qui souhaiteraient se rafraîchir la mémoire sur les mécaniques du jeu. Avec ce mode, les joueurs apprendront les techniques de base et avancées de l’art des généraux et s’engageront dans une expérience narrative qui les mènera peu à peu à la campagne principale.

« Nous sommes incroyablement fiers d’avoir créé l’une des expériences de stratégie les plus exhaustives de l’histoire des Total War », a déclaré Ian Roxburgh, le Game Director du projet. « C’est peut-être le dernier jeu de la trilogie, mais ce n’est qu’un début pour le voyage immortel de Total War: WARHAMMER III. »

Le pack de race Ogre Kingdoms est également disponible à présent pour WARHAMMER III et introduit dès sa sortie deux Seigneurs légendaires supplémentaires dans le jeu. Les joueurs peuvent mener une armée de guerriers colossaux et de bêtes primales à la recherche de butin, d’or et de viande pour leurs panses insatiables. En guise de bonus offert aux acquéreurs de la première heure, ce contenu sera gratuit pendant la première semaine pour tous ceux qui possèdent WARHAMMER III. De plus, les abonnés au PC Game Pass qui lient leurs comptes Microsoft et Total War Access pendant cette période pourront également se joindre à la fête. Consultez la FAQ ici pour plus d’informations.

Avec plus de 37 millions de copies de Total War vendues à ce jour et plus de 1,5 million de joueurs actifs tous les jours, WARHAMMER III sort au zénith de popularité de la série. Le développeur Creative Assembly est désormais le plus gros studio du Royaume-Uni et il continue de s’agrandir, avec de nombreux nouveaux titres en développement.