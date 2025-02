Toyota développe un nouveau système de piles à combustible

Partager Facebook

Un pas de plus vers une société hydrogène grâce à l’accélération de l’adoption de cette technologie dans le secteur commercial.

Toyota Motor Corporation (Toyota) a annoncé aujourd’hui le développement d’un nouveau système de piles à combustible, de troisième génération, s’inscrivant dans sa stratégie visant l’émergence d’une société hydrogène.

Appelé «3rd Gen FC», le tout nouveau système a été conçu pour répondre aux besoins du secteur commercial, bénéficiant d’une durée de vie similaire aux moteurs diesel. Le nouveau système se targue aussi de performances grandement améliorées, notamment en termes de consommation de carburant, et d’une réduction des coûts par rapport à la version précédente. En plus d’équiper des véhicules particuliers, le système de troisième génération sera adapté pour les véhicules utilitaires lourds. Son lancement sur les marchés, notamment au Japon, en Europe, en Amérique du Nord et en Chine est prévu pour 2026 au plus tôt.

Le système «3rd Gen FC» sera dévoilé pour la première fois mercredi 19 février lors de l’exposition H2 & FC (International Hydrogen & Fuel Cell Expo) à Tokyo au Japon.

Toyota considère l’hydrogène comme un carburant important pour atteindre la neutralité carbone et collabore activement avec des partenaire de diverses industries. Le constructeur s’engage en faveur de nombreuses initiatives dans les domaines de la fabrication, du transport, du stockage et de l’utilisation de l’hydrogène dans le contexte de ses activités de recherche et de développement. L’avènement d’une société hydrogène passe par la multiplication des cas d’utilisation et l’accélération de l’adoption des piles à combustibles, qui ne peuvent aboutir sans une évolution technologique continue. Dans cette démarche, le système de troisième génération représente une étape significative.

Aperçu du système «3rd Gen FC»

En 2014, Toyota a lancé la MIRAI à pile à combustible (FCEV) et depuis, en a vendu environ 28’000 exemplaires dans plus de 30 pays et territoires. En outre, Toyota a commencé en 2019 à fournir des systèmes de piles à combustible destinés à d’autres applications tels que des bus, des voies ferrées et des générateurs électriques stationnaires, pour un total de 2700 unités distribuées à plus d’une centaine de clients dans le monde. Au Japon, Toyota travaille avec de nombreux partenaires, notamment dans les préfectures de Tokyo et Fukushima, pour mettre en œuvre ces systèmes dans le secteur commercial, contribuant ainsi à bâtir une société hydrogène. Le développement du nouveau système de troisième génération a été basé sur les retours de clients et les indications collectées ces dernières années dans le cadre de preuves de concept et démonstrations.

Caractéristiques principales

Longévité améliorée pour atteindre jusqu’à deux fois celle de la génération précédente, soit l’équivalent d’un moteur diesel, assortie d’une conception ne nécessitant pas d’entretien. Optimisation énergétique accrue de 20% pour une meilleure autonomie. Importante réduction des coûts grâce à des innovations dans la conception et les processus de fabrication.

Expansion de la gamme

Le système «3rd Gen FC» peut être installé sur une large palette de véhicules utilitaires ou particuliers et peut aussi servir diverses applications telles que les générateurs stationnaires, les voies ferrées et les bateaux. Dans le cas des véhicules particuliers, l’optimisation énergétique offre une autonomie accrue permettant de voyager l’esprit tranquille. Dans le cas des véhicules utilitaires lourds, le nouveau système dispose d’une longévité qui n’a rien à envier aux moteurs diesel et haute puissance. De plus, la conception encore plus compacte du système rend son intégration dans divers véhicules utilitaires encore plus aisée.

Toyota poursuivra ses efforts en faveur de l’émergence d’une société hydrogène en collaboration avec les pouvoirs publics ainsi qu’avec d’autres entreprises, associations et organisations.