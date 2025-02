SUZUKI MARINE célèbre son 60e anniversaire : Innovation et qualité depuis six décennies

Partager Facebook

La division marine de SUZUKI célèbre un anniversaire impressionnant : depuis 60 ans, l’entreprise développe et produit des moteurs hors-bord reconnus dans le monde entier pour leurs performances, leur efficacité et leur durabilité. En Suisse aussi, SUZUKI MARINE s’est imposée comme l’une des marques leaders et jouit d’une grande popularité auprès des plaisanciers et des professionnels du nautisme.

Tout a commencé en 1965 avec le moteur deux-temps D55, un monocylindre compact de 83 cm³ développant 5,5 ch. Depuis, SUZUKI MARINE n’a cessé d’investir dans la recherche et le développement afin de proposer des technologies innovantes et durables. Après les premiers moteurs deux-temps à injection d’huile, SUZUKI a lancé en 1985 ses premiers moteurs V6, les DT150 et DT200. En 1987, une étape importante a été franchie lorsque le DT200 a reçu le prestigieux Innovation Award de la National Marine Manufacturers Association (NMMA) aux États-Unis. À ce jour, les moteurs hors-bord SUZUKI ont remporté ce prix neuf fois – plus que toute autre marque dans ce secteur.

Les années 1990 ont marqué le passage à la technologie quatre-temps. En 1994, SUZUKI a présenté ses premiers moteurs hors-bord quatre-temps, les DF9.9 et DF15, suivis des premiers modèles à injection électronique de carburant en 1997. Des performances de pointe ont été atteintes avec les modèles DF250 (2003) et DF300 (2006), qui sont devenus des références dans l’industrie.

En 2011, le DF300AP a introduit la technologie SUZUKI Lean-Burn et le système de rétroaction O2, améliorant l’efficacité énergétique et réduisant les émissions. En 2017, le DF350A a marqué une nouvelle avancée technologique avec le système innovant SUZUKI Dual Prop, garantissant une meilleure stabilité directionnelle, une accélération plus rapide et une transmission de puissance plus efficace.

En 2024, SUZUKI a présenté la Stealth Line, dernière innovation de la marque. Ces moteurs noirs mats séduisent par leur design sportif et agressif ainsi que par leurs performances exceptionnelles.

Aujourd’hui, SUZUKI MARINE produit des moteurs hors-bord de moyenne et grande puissance dans son usine ultramoderne de Kosai, au Japon. Les modèles plus petits sont fabriqués en Thaïlande, où la production a débuté en 1999. SUZUKI MARINE exporte désormais ses produits dans plus de 170 pays à travers le monde.