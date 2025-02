Toyota Motor Europe s’associe à Hydrogen Refueling Solutions et ENGIE pour une infrastructure de ravitaillement en hydrogène rapide et économique

Toyota Motor Europe a signé un accord avec Hydrogen Refueling Solutions (HRS) et ENGIE en vue de déployer la prochaine génération de systèmes de ravitaillement en hydrogène. Cette nouvelle solution, qui est à la fois plus rapide et plus économique, sera mise en œuvre dans le cadre du projet RHeaDHy, financé par l’UE, qui met l’accent sur l’accélération du déploiement des infrastructures.

L’un des défis du développement de l’infrastructure de fourniture d’hydrogène consiste à déployer des stations à même de ravitailler aussi bien des véhicules lourds que des véhicules légers.

La nouvelle technologie Twin Mid Flow relève ce défi en intégrant une double buse dont le débit est supérieur, permettant à une station de ravitailler les véhicules lourds en moins de 10 minutes et les véhicules légers en moins de 5 minutes. Il n’est dès lors plus nécessaire d’équiper chaque station de deux types de pompes.

Un camion de 40 tonnes pourra alors récupérer l’équivalent de 600 km d’autonomie en 8 minutes seulement, et de 900 km d’autonomie en 12 minutes.

Les coûts d’installation de ce type de station d’hydrogène seront considérablement réduits, ce qui permettra d’accélérer leur déploiement conformément à l’objectif fixé par le règlement de l’UE sur le déploiement d’une infrastructure pour carburants alternatifs (AFIR), à savoir déployer des stations d’hydrogène accessibles au public tous les 200 km le long du réseau RTE-T d’ici à 2030.

Dans le cadre de cet accord, Toyota fournira un banc d’essai et un camion équipé de la technologie Twin Mid Flow. Hydrogen Refueling Solutions et ENGIE développeront des stations de ravitaillement en hydrogène nouvelle génération compatibles avec cette innovation. Elles seront testées dans le cadre du projet RHeaDHy à partir du quatrième trimestre 2025.

«Pour contribuer à la croissance des écosystèmes de l’hydrogène, Toyota travaille déjà avec des partenaires commerciaux qui développent une vaste gamme d’applications sans émission de CO2 en utilisant nos systèmes avancés de piles à combustible. Le développement de la technologie Twin Mid Flow marque une nouvelle étape dans nos efforts pour stimuler la croissance des écosystèmes de l’hydrogène. Nous nous réjouissons de ce nouveau partenariat,» déclare Thiebault Paquet, vice-président de la R&D, Toyota Motor Europe.

«Ce partenariat stratégique avec Toyota Motor Europe et ENGIE marque une étape décisive dans l’innovation en lien avec les infrastructures de ravitaillement en hydrogène. En combinant notre expertise, nous accélérerons le déploiement des stations d’hydrogène en Europe, ce qui réduit les temps de ravitaillement et rend les stations plus accessibles et plus économiques. Ensemble, nous jetons les bases d’un avenir où l’hydrogène jouera un rôle central dans la décarbonation des transports à l’échelle mondiale,» complète Hassen Rachedi, CEO et fondateur, Hydrogen Refueling Solutions.

«En tant que coordinateur du projet et centre de recherche avec une expertise dans la simulation de ravitaillement et le protocole de ravitaillement, ENGIE est fier d’unir ses forces avec Toyota Motor Europe et HRS, en s’appuyant sur le projet RHeaDHy. En faisant progresser les solutions de ravitaillement à haut débit, ce partenariat renforce l’écosystème de l’hydrogène et accélère la transition vers une énergie plus propre. Ensemble, nous établissons de nouvelles normes en matière de mobilité durable et renforçons le rôle de l’hydrogène dans la décarbonation des transports à grande échelle,» ajoute Quentin Nouvelot, responsable du programme de recherche sur la mobilité H2, ENGIE Lab CRIGEN.

REMARQUE: les pompes à hydrogène illustrées ne sont pas représentatives du produit final, qui doit encore être développé par Hydrogen Refueling Solutions pour le projet RHeaDHy.