Josh et Iris semblent incarner le couple parfait. Mais lors d’un week-end entre amis qui vire au drame, un secret bien gardé fait tout basculer…

Avec ce thriller horrifique Drew Hancock nous livre une belle surprise. Ce jeu de massacre aussi haletant qu’amusant et efficace, est porté par une Sophie Thatcher très convaincante. Et on savoure le scénario particulièrement retors et machiavélique.

Companion

Un film de Drew Hancock

Avec Sophie Thatcher, Jack Quaid, Lukas Gage

Distributeur : Warner Bros

Durée : 97 minutes

Age légal : 16 ans

Age suggéré : 16 ans

Date de sortie : mercredi 29 janvier 2025