TOYOTA YARIS 2025 VERSION GR SPORT PERFECTIONNÉE ET NOUVELLES OPTIONS

Le millésime 2025 de l’élégante et efficiente compacte de Toyota, leader de sa catégorie, s’appuie sur 25 ans d’avant-gardisme.

Agréable à conduire, la gamme Toyota Yaris 2025 comporte une version GR SPORT perfectionnée ainsi que de nouvelles options élégantes, tout en confirmant son engagement en faveur d’une efficience et d’une sécurité de premier plan dans le segment B hautement concurrentiel. Plusieurs fois récompensée, la Yaris est une compacte agile idéale pour la vie urbaine avec une qualité éprouvée, une efficience exceptionnelle et des prestations dynamiques ludiques. Elle figure régulièrement parmi les modèles Toyota les plus vendus en Europe. Depuis son lancement en 1999, la gamme Yaris a accumulé plus de 10 millions d’exemplaires vendus dans le monde, dont plus de 5 millions en Europe. Synonyme d’innovation depuis ses débuts, la Yaris reste fidèle à la philosophie «grand-petit» qui associe un extérieur compact et affirmé à un intérieur spacieux. Niveau de sécurité inédit, pionnière du tout hybride dans le segment B, première compacte basée sur la plateforme modulaire Toyota New Global Architecture (TNGA) GA-B, la Yaris n’a cessé de poser de nouveaux jalons depuis un quart de siècle.

La dernière version de la quatrième génération de la Yaris est fabriquée en Europe, pour la clientèle européenne. Elle offre désormais de nouveaux choix avec des options esthétiques améliorées ainsi qu’une version GR SPORT revue.

Trois ans après son lancement, la nouvelle Yaris GR SPORT est plus dynamique que jamais grâce à un nouveau design extérieur et intérieur qui reflète l’esprit de TOYOTA GAZOO Racing, l’écurie de course de la marque aux multiples victoires en championnat.

En 2025, un nouveau coloris séduisant, Storm Grey, est disponible en exclusivité sur la Yaris GR SPORT, aussi bien en uni qu’en bi-ton, tandis que de remarquables jantes en alliage léger de 18″ en noir mat impressionnent par leur nouveau design audacieux.

À l’intérieur, la Yaris GR SPORT se distingue par des surpiqûres rouges et des touches de gun metal grey, tandis que les appuie-tête sont frappés du logo GR SPORT, pour un look épuré et sophistiqué.

La gamme Yaris 2025 comprend un tout nouveau coloris Forest Green, en version unie élégante ou bi-ton saisissante associée à un toit noir, qui agrémente les lignes et le style musclés et agiles du modèle, reflétant sa maniabilité et son châssis réactif.

La gamme Yaris poursuit son approche «double hybride» afin de répondre aux différents besoins de la clientèle et de garantir une efficience exceptionnelle grâce aux meilleures performances environnementales de sa catégorie avec la déclinaison «Hybrid 115», ou la «Hybrid 130» qui offre des accélérations plus vives et une conduite encore plus stimulante. Cette approche permet à la Yaris de constituer une proposition attrayante aux yeux des clients qui placent l’hybride en tête de leurs critères d’achat.

Toute la gamme Yaris bénéficie des dernières technologies pour une expérience utilisateur exceptionnelle. Toyota T-Mate comprend la dernière génération des systèmes d’aide à la conduite Toyota Safety Sense, rendant le véhicule plus sûr, mais aussi plus facile à conduire et à stationner. En parallèle, l’expérience numérique se distingue par un combiné d’instruments personnalisable ainsi que par un puissant système multimédia avec des écrans pouvant atteindre 10,5″.

Les nouveaux modèles Toyota Yaris, dont la Toyota Yaris GR SPORT, seront disponibles en Suisse à partir de mars 2025.

10 ans de garantie Toyota

La Toyota Yaris offre en outre une promesse unique en son genre aux clients du secteur automobile pour une conduite en toute sérénité, sous la forme de la nouvelle garantie gratuite de 10 ans activée lors du service, comprenant le pack d’assistance 24/7. Cette offre s’applique tant aux véhicules neufs qu’à tous les véhicules Toyota déjà en circulation en Suisse (max. 10 ans ou 185’000 km).

Au terme de la garantie d’usine de 3 ans (jusqu’à 100’000 km) et après chaque service auprès d’un partenaire Toyota, la garantie est prolongée d’office jusqu’au prochain service, conformément au plan de maintenance (jusqu’à 185’000 km en 10 ans). En cas d’interruption des services, la garantie est réactivée dès qu’un nouveau service est confié à un partenaire Toyota officiel (un délai de carence d’un mois s’applique).