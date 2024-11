Dead by Daylight présente de nouveaux personnages

Evoquant une ère de pirates et de flibustiers ravageant les océans, la Maîtresse des molosses a émergé de l’œil du cyclone animée d’une soif de vengeance frénétique. Mais comme tant d’autres qui se sont lancés sur cette voie maudite, elle s’est retrouvée consumée par ses mâchoires insatiables. En face se tient Taurie Cain, qui a passé toute sa vie à se vouer à l’Entité. Il était peut-être juste qu’elle finisse dans le Brouillard… mais ce n’était pas ainsi qu’elle l’avait imaginé.

Flanquée de son fidèle chien Snug pour l’éternité, la Maîtresse des molosses excelle dans l’art de traquer les survivants et ne fait jamais de quartier. La synergie entre ces deux partenaires fut forgée par les difficultés et la détermination, et ils opèrent comme un seul être pour accomplir la sombre volonté de l’Entité.

Faisant honneur à son surnom intrajeu, le pouvoir Fumet du sang de la Maîtresse des molosses se centre sur Snug, le premier personnage animal contrôlé par IA de Dead by Daylight. Les joueurs peuvent utiliser Snug pour traquer les survivants et les révéler dès qu’ils sont pris dans le rayon du Flair de molosse. Une fois un survivant repéré, la Maîtresse des molosses peut utiliser son ordre Chasse pour lancer Snug à sa poursuite et le retenir temporairement.

La Maîtresse des molosses vient aussi avec 3 compétences spécifiques de personnage :

Coup de tonnerre : impossible de prévoir où peut mener une poursuite. Tombez de haut pour gagner temporairement une attaque plongée allongée qui vous permettra de vite combler l’écart avec votre proie.

impossible de prévoir où peut mener une poursuite. Tombez de haut pour gagner temporairement une attaque plongée allongée qui vous permettra de vite combler l’écart avec votre proie. Crochet flagellateur : Boussole de douleur : lorsqu’un survivant est sauvé d’un crochet qui n’est pas flagellateur, celui-ci devient un crochet flagellateur. Lorsque vous suspendez un survivant à un crochet flagellateur, le générateur ayant le plus progressé est brièvement révélé. ​ ​

lorsqu’un survivant est sauvé d’un crochet qui n’est pas flagellateur, celui-ci devient un crochet flagellateur. Lorsque vous suspendez un survivant à un crochet flagellateur, le générateur ayant le plus progressé est brièvement révélé. ​ ​ Pas de quartier : la simple pensée du retour de la Maîtresse des molosses est si intimidante que les survivants en tremblent de tous leurs membres. Lorsqu’un survivant est sur le point d’achever de se soigner, il se retrouve bombardé de tests d’habileté difficiles à couper le souffle. En cas d’échec, il se retrouve Brisé pendant un moment.

Forte d’un plafond de compétences élevé et de la capacité de rapidement bloquer toute échappatoire d’un survivant, la Maîtresse des molosses est redoutable d’efficacité et ne saurait être sous-estimée. Et puis, quel autre tueur a la faculté de flatter un chien ?

L’élite de la Serre

Doomed Course présente également la survivante la plus ténébreuse moralement que le Brouillard ait jamais vue, Taurie Cain.

Membre de longue date de la Serre noire, une secte abominable convaincue que l’Entité détient la clé de la transcendance de l’humanité, Taurie compta parmi ses disciples les plus loyaux. En dépit de sa dévotion à la cause, au moment fatidique où elle fut chargée de l’indicible, prendre la vie d’un homme innocent, sa détermination vacilla… et ce fut alors que le Brouillard vint en tapinois.

Taurie Cain amène 3 compétences spécifiques :

Invocation : Corbeaux traîtres : passer du temps dans les ombres n’est pas sans avantages. Lorsque vous êtes dans la cave, vous pouvez commencer une invocation pour vous retrouver en état Blessé et Brisé pour le restant de l’épreuve. Toutefois, l’aura du tueur sera révélée à tous les survivants dès qu’il dérangera un corbeau. ​ ​

passer du temps dans les ombres n’est pas sans avantages. Lorsque vous êtes dans la cave, vous pouvez commencer une invocation pour vous retrouver en état Blessé et Brisé pour le restant de l’épreuve. Toutefois, l’aura du tueur sera révélée à tous les survivants dès qu’il dérangera un corbeau. ​ ​ Rupture nette : lorsque vous aurez soigné un autre survivant, dès qu’un autre survivant commence à vous soigner, vous pouvez devenir instantanément Brisé. Si vous parvenez à survivre suffisamment longtemps, vous récupérerez instantanément vos états de santé perdus.

lorsque vous aurez soigné un autre survivant, dès qu’un autre survivant commence à vous soigner, vous pouvez devenir instantanément Brisé. Si vous parvenez à survivre suffisamment longtemps, vous récupérerez instantanément vos états de santé perdus. Endosse le fardeau : une fois par épreuve, sous réserve que vous ne soyez pas à votre crochet fatal, vous pouvez activer Endosse le fardeau avant de décrocher un survivant. Lorsqu’il est décroché, il perd un état de crochet et vous gagnez un état de crochet, vous hurlez et vous vous retrouvez À découvert pendant un court instant.

Survivante dotée d’un léger avantage, Taurie Cain amène une nouvelle attitude dans le Brouillard. Les choses n’ont peut-être pas tourné comme elle le voulait, mais elle ne va pas refuser de s’adapter pour autant, et elle exploitera chaque épreuve pour trouver sa place au sein du royaume de l’Entité.

La Collection Doomed Course plonge les joueurs dans les profondeurs des histoires obsédantes de la Maîtresse des molosses et de Taurie Cain, en proposant 2 tenues qui mettent en lumière certaines facettes de leurs personnalités.

Revisitez la période de membre de la Serre noire de Taurie avec une tenue Très rare intimidante qui mettra même ses collègues survivants mal à l’aise. Devenez la Maîtresse des molosses ultime avec une nouvelle tenue Légendaire Viscérale, qui met en vedette un de ses chiens préférés. Et vous n’avez jamais vu un caniche aussi terrifiant, croyez-nous sur parole.

En parlant de ce qui est terrifiant, une autre icône de l’horreur ajoute ses créations effroyables dans le Brouillard. La Collection Junji Ito arrive avec 8 tenues inspirées des personnages les plus cauchemardesques de l’auteur japonais. Cette collection présente 2 tenues Légendaires, l’Artiste sous les traits de Miss Fuchi et l’Esprit sous les traits de Tomie Kawakami, chacune dotée d’une voix spéciale. La collection propose aussi de nouvelles tenues Très rares pour les Jumeaux, le Farceur, le Dragage, Yui Kimura, Yun-Jin Lee et Kate Denson.

Dead by Daylight : Doomed Course est à présent disponible sur toutes les plateformes supportées.