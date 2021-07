Trois nouvelles zones et vingt Pokémon Pour NEW POKÉMON SNAP

Partager Facebook

Twitter

Pinterest

Préparez-vous à découvrir de nouvelles zones et à photographier davantage de Pokémon dans la région de Lentis avec la mise à jour de contenu sans frais pour New Pokémon Snap, disponible le 4 août sur Nintendo Switch et Nintendo Switch Lite.

Mise à jour de contenu sans frais pour New Pokémon Snap

Préparez-vous pour de nouvelles aventures dans New Pokémon Snap ! À partir du 4 août à 03:00 CEST, les joueuses et joueurs connectés à Internet pourront télécharger une mise à jour de contenu sans frais comprenant de splendides nouvelles zones ainsi que vingt Pokémon supplémentaires.

Voici les nouvelles zones renversantes qui seront ouvertes à l’exploration :

Le Chemin Caché (jour et nuit) – Dans cette zone palpitante, le Neo One rétrécit, faisant ainsi apparaître les Pokémon comme gigantesques ! On entend même leur respiration ainsi que le bruit de leurs pas. Vous remarquerez certainement de nouveaux comportements chez des Pokémon déjà croisés.

– Dans cette zone palpitante, le Neo One rétrécit, faisant ainsi apparaître les Pokémon comme gigantesques ! On entend même leur respiration ainsi que le bruit de leurs pas. Vous remarquerez certainement de nouveaux comportements chez des Pokémon déjà croisés. Le Fleuve Rabord (jour et nuit) – Le Fleuve Rabord est une source d’eau nourricière qui irrigue toute l’île de Calléis. Vous devrez prendre des photos au gré du courant : anticipez les rapides et préparez-vous à photographier les Pokémon en pleine action !

– Le Fleuve Rabord est une source d’eau nourricière qui irrigue toute l’île de Calléis. Vous devrez prendre des photos au gré du courant : anticipez les rapides et préparez-vous à photographier les Pokémon en pleine action ! Les Terres Désolées (jour et nuit) – Dans cette zone, vous parcourrez les terres sauvages d’Haptos, où souffle un vent sec provenant du désert. On y trouve des éléments singuliers, tels que des geysers ou des marais aux émanations toxiques. Ouvrez l’œil lors de votre exploration : certains Pokémon aiment se cacher sous terre ou dans les falaises rocheuses.

Dans ces nouvelles zones, les joueurs et joueuses rencontreront de nombreux Pokémon. Outre les Pokémon familiers déjà croisés au gré de l’aventure dans la région, vingt nouveaux Pokémon encore jamais observés à Lentis feront leur apparition.

Pour plus d’informations sur New Pokémon Snap, rendez-vous sur Pokemon.fr/NewPokemonSnap.