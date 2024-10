Trois records sur trois continents pour la Taycan Turbo GT équipée du pack Weissach

Partager Facebook

Triplé réussi : après avoir établi des records sur la Nürburgring-Nordschleife et le Weathertech Raceway Laguna Seca en Californie, la Taycan Turbo GT équipée du pack Weissach a également remporté la victoire sur le circuit international de Shanghai, long de 5,4 kilomètres. Avec un temps de 2:11.28 minutes, le pilote de développement Porsche, Lars Kern, a consolidé son titre de voiture de série la plus rapide sur la piste de Formule 1. C’est aussi le premier record du tour à être officiellement reconnu par le circuit international de Shanghai.

« Chaque circuit présente ses propres défis. Pour montrer à quel point l’ensemble de la Taycan Turbo GT équipée du pack Weissach est cohérent, nous nous sommes donc lancés dans une chasse aux records sur trois circuits très différents à travers le monde, explique Kevin Giek, responsable de la gamme des modèles Taycan chez Porsche. Jamais deux sans trois : avec ses meilleurs temps dans l’Eifel, en Californie et en Chine, le modèle haut de gamme Taycan connaît ainsi un succès international. »

« La météo capricieuse ne nous a pas facilité la vie aujourd’hui. Il a plu légèrement mais de façon contenue, faisant que la piste était encore légèrement humide jusqu’à la fin. Je suis d’autant plus enthousiaste quant à l’équilibre et aux performances de la Taycan. À la fin de la ligne droite de départ et d’arrivée, une manœuvre de freinage brusque est nécessaire dans le virage dit de l’escargot qui suit immédiatement », rapporte le pilote de développement Lars Kern. Ce virage porte ce nom parce qu’il devient de plus en plus étroit et qu’il est structurellement basée sur le modèle d’une coquille d’escargot. « Il est extrêmement important d’accélérer en sortie du virage de l’escargot afin de bénéficier d’autant de puissance que possible dans le virage à gauche suivant », explique Lars Kern.

« Le reste du parcours est extrêmement rapide par moments. Avec la Taycan Turbo GT, j’avais exactement 300 km/h sur le compteur de vitesse au point le plus rapide. Le groupe motopropulseur de la Taycan Turbo GT, conçu pour une traction et des performances maximales, a une fois de plus fait ses preuves sur cette piste. »

En outre, le mode Attack a pu faire valoir ses avantages sur la piste de Formule 1. Grâce à cette fonction Boost, une puissance supplémentaire allant jusqu’à 120 kW peut être obtenue toutes les dix secondes.

Pour des raisons de sécurité, cette voiture qui bat tous les records est équipée d’un équipement de sécurité complet comprenant une cage et un siège baquet de course. Ces transformations augmentent le poids total et ne peuvent pas être complètement compensées par la suppression de parties de l’aménagement intérieur. Pour le record du tour, des pneus Pirelli Trofeo RS disponibles en option ont également été montés.

Avec la Taycan Turbo GT et la Taycan Turbo GT équipée du pack Weissach, Porsche a complété la gamme de sa berline sport entièrement électrique au printemps 2024. Un onduleur à impulsions plus puissant et plus efficace, utilisant du carbure de silicium comme matériau semi-conducteur, est ici utilisé au niveau de l’essieu arrière. Les deux véhicules atteignent en peu de temps des puissances de pointe de plus de 1 100 ch .

Grâce à des mesures intelligentes de construction légère, Porsche a réduit le poids de la Taycan Turbo GT de jusqu’à 75 kilogrammes par rapport à la Taycan Turbo S. Un bon nombre de pièces en carbone y contribuent. La Taycan Turbo GT équipée du pack Weissach est résolument conçu pour le circuit et renonce à la banquette arrière au profit d’un rapport poids/puissance encore meilleur.

Ces deux modèles sont équipés en série du châssis Porsche Active Ride avec un réglage spécifique à la GT. Dans des situations de conduite dynamiques, le châssis Porsche Active Ride garantit une adhérence presque parfaite à la route grâce à une répartition équilibrée des charges sur les roues. Les prix de la Taycan Turbo GT et de la Taycan Turbo GT avec pack Weissach démarrent en Suisse à 272 500 francs suisses chacune, TVA comprise. Notre clientèle suisse bénéficie d’une prolongation de garantie (2 + 2), d’une prolongation d’assistance (2 + 2) et d’une prime de compensation de change. La Taycan Turbo GT est également équipée du Porsche Swiss Package, qui comprend sans surcoût les options suivantes :* assistant de changement de voie, régulateur de vitesse et de distance, Ioniseur, HomeLink® (ouverture de la porte de garage).