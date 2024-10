Samsung Health, le suivi des dossiers médicaux arrive

Partager Facebook

L’intégration du suivi des dossiers médicaux dans l’application Samsung Health marque une avancée significative dans le domaine des outils numériques dédiés à la santé.

Cette nouvelle fonctionnalité, conçue pour simplifier la gestion des informations médicales et optimiser le suivi des soins, permet aux utilisateurs de consulter directement leurs dossiers médicaux via l’application, comme l’a récemment révélé 9to5Google. Ce progrès résulte d’une collaboration avec la plateforme b.well Connected Health, une solution numérique pensée pour offrir aux individus un accès complet à leurs données de santé personnelles. Grâce à cette initiative, les utilisateurs peuvent dorénavant consulter un historique détaillé de leurs antécédents médicaux, incluant les informations sur les vaccinations, les prescriptions de médicaments et les résultats de tests médicaux spécifiques.

En plus de rendre accessibles ces informations essentielles, Samsung Health propose également des recommandations personnalisées quant aux actions à entreprendre pour leur santé. L’application est ainsi en mesure d’orienter les utilisateurs vers une prise en charge médicale appropriée si nécessaire, contribuant à une meilleure prévention et gestion de leur bien-être.

Depuis la fin de l’année dernière, Samsung Health offre déjà une fonctionnalité de suivi des traitements médicamenteux, et la firme coréenne a récemment annoncé que cette option sera prochainement disponible en Corée du Sud et en Inde, grâce à des partenariats avec des prestataires de soins de santé locaux. Cette fonctionnalité, jusque-là déployée dans certaines régions, étendra donc son accessibilité dans ces nouveaux marchés, renforçant ainsi son utilité.

Une autre mise à jour d’importance concerne la surveillance de l’alimentation des utilisateurs. Samsung Health intègre désormais un scanner de codes-barres, permettant d’enregistrer plus facilement les produits alimentaires consommés. En s’associant avec fatsecret, une base de données spécialisée dans les informations nutritionnelles validées, l’application permet à ses utilisateurs d’obtenir instantanément des données nutritionnelles en scannant un simple code-barres. Ce service sera initialement lancé aux États-Unis, ainsi que dans plusieurs pays européens, notamment en France, en Allemagne, en Italie, aux Pays-Bas et en Pologne, avec une extension prévue dans d’autres régions à l’avenir.

Au-delà de ces améliorations continues, Samsung poursuit son engagement dans le domaine de la santé connectée en diversifiant les fonctionnalités de ses produits. La Food and Drug Administration (FDA), l’autorité sanitaire américaine, a récemment approuvé une fonction de détection du sommeil intégrée à la Galaxy Watch. Cette reconnaissance officielle permet à Samsung de renforcer encore son positionnement sur le marché des dispositifs de santé connectés, en offrant à ses utilisateurs des outils toujours plus complets pour suivre et améliorer leur bien-être quotidien.