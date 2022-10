Tuer avec style n’a jamais été aussi simple dans Gungrave G.O.R.E

Partager Facebook

Prime Matter dévoile un tout nouveau costume en jeu : Brandon Heat, impactant tous les mouvements et les capacités de Grave, ainsi que son design.

Ce pack sera disponible pour tous les joueurs qui auront terminé le jeu dans sa difficulté la plus élevée (G.O.R.E).

Revenu d’entre les morts, vous devenez l’anti-héros badass de vos rêves, une véritable machine à tuer brutalisant vos ennemis sans aucune pitié. Se mettre à l’abri et battre en retraite n’est pas une option pour Grave, il ne fait que foncer et de préférence à travers ses ennemis.

Brandon Heat était la forme humaine de Grave lorsqu’il était l’un des principaux assassins de l’organisation mafieuse Millenion. Quinze ans après sa mort, il a été ressuscité sous le nom de Beyond the Grave (abrégé en Grave), grâce à une technologie de nécrolyse avancée. Il a pour objectif de se venger de l’homme qui l’a tué : son ancien meilleur ami et associé de Millenion, Harry MacDowell.

Mais MacDowell ne s’est pas contenté de tuer Brandon, il a également tué l’ancien patron de Grave et sa figure paternelle, Big Daddy, lors de la prise de contrôle de Millenion. La fille de Big Daddy, Mika, demande la protection de Grave, devenant ainsi sa fille adoptive.

Grave doit alors se frayer un chemin dans une ville rongée par la drogue, des voyous et des soldats mutants appelés Orgmen, dans sa quête de vengeance.

Gungrave G.O.R.E sortira le 22 novembre 2022 sur PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox et PC.