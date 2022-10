Avis – Warhammer 40k Inquisitor Martyr Ultimate Edition 

Partager Facebook

Disponible depuis 2018 sur l’ensemble des supports, Warhammer 40k Inquisitor Martyr avait reçu à l’époque un retour positif tant par sa communauté que par la presse spécialisée. Bien qu’elle ne soit pas totalement parfaite, puisque jugé trop répétitif, proposant une histoire prétexte et techniquement à la traîne, la vision du hack’n slash du studio NeocoreGames offrait tout de même une adaptation très fidèle de la franchise Warhammer 40k. Depuis, les développeurs ont continué de faire grandir leur production, avec l’ajout de divers DLC ( 25 au total ) ajoutant entre autres de nouvelles classes mais également diverses correctifs pour améliorer l’expérience globale.

Cette fois, c’est sur PlayStation 5 et Xbox Séries que Warhammer 40k Inquisitor Martyr tente de s’offrir une seconde jeunesse avec son Ultimate Edition comprenant tous les ajouts sorties à ce jour, à savoir l’extension Prophecy, un mode de jeu classé, 12 nouvelles missions, 5 familiers, mais pas que, puisque le studio promet une meilleur résolution, une prise en charge de la Dual Sens, l’exploitation du SSD ainsi que le cross-gen pour sa partie multijoueur.

Petit rappel, Warhammer 40k Inquisitor Martyr est une révision du Hack’n slash à la sauce diablo prenant ses bases dans l’incroyable univers du jeu de Games Workshop. Dans la peau de l’une des 4 classes de personnage aux gameplay différents, plongez en quête de réponse suite à la découverte du vaisseau Martyr réapparu subitement et sondé le secteur de Caligari afin d’imposer l’influence de l’Inquisition aux travers de divers missions générée avec un système procédurale à 2, en coop local ou jusqu’à 4 joueurs en ligne. Martyr propose une expérience unique avec son système de couverture et son un large panel d’armes et de véhicules et c’est sans compter sur son Endgame intense rythmé par divers événements et de saisons. De quoi ravir tous les fans.

Mais qu’apporte réellement cette version dite next-gen?

Premier constat est là résolution, le titre tourne bien en 4k native sur PlayStation 5, Xbox séries X et en 1440p sur séries S, le framerate quant à lui est tout à fait solide, et maintient le 60 image par secondes en toutes circonstances et colle parfaitement au rythme imposé par le jeu. Il en va de même pour les textures qui pour ce passage sur les consoles modernes ont eu un petit lifting. Mais attention rien de bien extraordinaire. Le rehaussement graphique n’apporte rien de nouveau, le titre reste le même, le support cross-gen doit y jouer et empêcher les développeurs de vraiment proposer quelque chose de nouveau. On note que le Ray-Tracing n’est pas implanté, sûrement question de fluidité puisque encore une fois le moteur physique du jeu n’a pas été remanié. Côté chargement, la magie du SSD opère une nouvelle fois, le jeu chargé rapidement et garde le joueur dans l’action.

Dernier point, est la prise en charge de la DualSens côté PlayStation 5 pour ses vibrations, avec la possibilité de varier l’intensité des vibrations. Malheureusement sur consoles il n’est toujours pas possible de personnaliser ses commandes, le titre se contente de proposer des assets prédéfinis, de ce fait on garde sur console cette imprécision dans le ciblage des ennemis.

Et c’est tout ce qu’apporte cette Ultimate Edition sur PlayStation 5 et Xbox Séries, en bref c’est sans surprise que NeocoreGames propose ces quelques améliorations et ajustement graphiques sur ces consoles. L’expérience, certes complète, reste la même et propose toujours une bonne exploration de l’univers Warhammer 40k.

Notez que la mise à niveau vers la PlayStation 5 et Xbox Séries coûte 29.99€ ce qui reste un peu cher pour ceux ayant déjà une version complète que l’ancienne génération.