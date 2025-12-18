Two Point Museum fait équipe avec Revenge of the Savage Planet 

Partager Facebook

Les conservateurs et conservatrices pourront découvrir des plantes extraterrestres, des bizarreries environnementales ou encore des créatures défiant les lois de la physique… et le bon sens. Ce crossover ajoute l’action frénétique de Revenge of the Savage Planet, le titre de Raccoon Logic Studios, au délicieux chaos que nos fans de jeu de gestion connaissent et apprécient.

Disponible maintenant sur PC, Xbox, PlayStation et Switch 2, cette dernière mise à jour ouvre une nouvelle faille dans Two Point Museum, propulsant le jeu jusqu’aux recoins les plus éloignés du Monde virtuel pour y trouver des bizarreries extraterrestres, des animaux étranges et des découvertes scientifiques insensées.

Revenge of the Savage Planet :

Les experts peuvent explorer l’univers de Revenge of the Savage Planet en visitant Stellaris Prime, Xephyr et la Faille zénithienne

Obtenez six nouveaux spécimens, parmi lesquels des espèces botaniques et de nouvelles créatures pour les terrariums et habitats

Créez une ambiance sci-fi avec de nouvelles décorations et un nouveau distributeur

Préparez votre personnel aux voyages interstellaires avec une nouvelle tenue et de nouveaux éléments pour la salle de repos

Découvrez de tout nouveaux matériaux pour fabriquer des éléments à l’atelier

Le chaos cosmique provoqué par les bizarreries environnementales de Revenge of the Savage Planet prouve une nouvelle fois à quel point le rôle de conservateur de musée est déconseillé à celles et ceux qui n’ont pas le goût de l’aventure et du défi… surtout lorsque l’on doit intégrer des formes de vie extraterrestres à son plan de carrière.

Mais ce n’est pas tout ! Pour la toute première fois, les joueurs peuvent partir à la découverte d’éléments de Two Point Museum dans un autre univers puisque des spécimens Pointilleux débarquent dans Revenge of the Savage Planet.

La Nintendo Switch 2 a droit à sa dose de chaos pour les fêtes avec la mise à jour hivernale gratuite de Two Point Museum et l’introduction gratuite à Muzoo, qui apportent dès à présent leur lot d’amusement et de faune sauvage dans l’esprit des fêtes.

Les joueurs n’auront d’ailleurs pas à attendre très longtemps pour découvrir toute l’étendue de l’expérience zoologique proposée puisque Two Point Museum: Zooseum sortira sur Nintendo Switch 2 début 2026, permettant aux plus mobiles d’entre vous d’en profiter !