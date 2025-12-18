fêtez les fêtes de fin d’année avec la Fête Hivernale de Fortnite et le Frosty Fest de Rocket League

Partager Facebook

Après le lancement du Battle Royale Chapitre 7 : Pacific Break et de la mise à jour NINJAGO de LEGO Fortnite Odyssey, Epic conclut l’année avec la Fête Hivernale de Fortnite et le Frosty Fest de Rocket League.

La Fête Hivernale 2025 se déroule du 18 décembre au 5 janvier à 15h00 (CET). Les joueurs peuvent déballer des cadeaux et découvrir de nouvelles tenues pour Sabrina Carpenter et Hatsune Miku, Santa ‘Brina et Snow Miku, ainsi que des tenues inspirées des maisons de Poudlard de l’univers d’Harry Potter : Gryffondor (« GRYFFINDOR »), Poufsouffle (« HUFFLEPUFF »), Serdaigle (« RAVENCLAW ») ou Serpentard (« SLYTHERIN »). Le lieutenant Frimas fait son retour avec 14 cadeaux à ouvrir cette année, et les joueurs peuvent en ouvrir un par jour.

Le Frosty Fest 2025 de Rocket League débute dans la nuit du 18 au 19 décembre à 1h00 (CET) et prendra fin dans la nuit du 7 au 8 janvier à 1h00 (CET). Après s’être connectés, les joueurs seront répartis dans l’une des quatre maisons de Poudlard dans le cadre de l’événement Les Maisons de Poudlard en Rivalité. Remportez des victoires pour mener votre maison à la première place du classement, terminez des défis pour obtenir des récompenses magiques, affichez ses couleurs grâce aux objets disponibles en boutique, et bien plus encore.