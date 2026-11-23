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Le film se passe en 1916, alors que la Première Guerre mondiale fait rage. Pierre, un jeune homme réservé, vient de rejoindre les troupes sur le front belge et il veut faire ses preuves. Derrière les lignes, dans l’équipe de ravitaillement, Francis, charismatique et toujours plein d’idées, organise des spectacles pour maintenir le moral des soldats. Pendant que les combats font fureur et que la peur de mourir est constante, chacun tente d’échapper à la brutalité de la guerre, ne serait-ce qu’un instant, laissant aussi un peu de place pour l’amour.

Lukas Dhont filme cette romance en temps de guerre avec une délicatesse rare. Les deux jeunes acteurs, Emmanuel Macchia et Valentin Campagne ont été récompensés par un double prix d’interprétation masculine au dernier Festival de Cannes où le film était présenté en compétition officielle. Un drame lumineux et déchirant.

Les braves

Un film de Lukas Dhont

Avec Emmanuel Macchia, Valentin Campagne, Jonas Wertz, Jef Jacobs, Willem De Schryver, Liam Jacqmin Distributeur : Filmcoopi Zürich

Durée : 127minutes

Age légal :14 ans

Age suggéré : 16 ans

Date de sortie : 18 novembre 2026