Un nouveau trailer pour House of Ashes

A l’ombre des montagnes du Zagros, une unité militaire américaine subit le feu des forces irakiennes. L’échange de tirs qui en résulte provoque un tremblement de terre où les deux côtés tombent dans les ruines d’un temple sumérien enseveli. Nos protagonistes sont piégés, avec toutes les communications coupées et doivent trouver un moyen de s’échapper – ignorant que quelque chose d’ancien et de mal s’est réveillé dans l’ombre et a faim de sang.

Dans ce monde souterrain terrifiant, demandez-vous qui est votre véritable ennemi. Les monstres cachés dans l’ombre ou les autres personnes piégées avec vous ? Allez-vous mettre de côté vos rivalités pour affronter un ennemi commun ? Des décisions difficiles devront être prises… et les conséquences pourraient être mortelles.

Les fans aux yeux d’aigle remarqueront peut-être un message caché dans la bande-annonce menant à un site Web spécial contenant plus d’informations sur l’histoire et les secrets de House of Ashes !

House of Ashes sortira le 22 octobre 2021 sur PlayStation®4, PlayStation®5, Xbox One, Xbox Series X|S et PC et est disponible en précommande dès maintenant.

The Dark Pictures Anthology est une série de jeux d’horreur cinématographiques, conçus pour présenter régulièrement une nouvelle expérience terrifiante. Chaque jeu n’est pas connecté et comportera une toute nouvelle histoire, un tout nouveau décor et de nouveaux personnages. Vivez des moments de tension et de terreur seul en mode solo, avec vos amis grâce à une histoire partagée en ligne à 2 joueurs ou avec jusqu’à 5 joueurs dans le mode soirée cinéma convivial.