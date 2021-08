Farming Simulator 22: trailer, nouvelle carte et Season Pass

Partager Facebook

Parce que le cœur du jeux vidéo a besoin de plus d’agriculture, Farming Simulator 22 sera présent à la Gamescom 2021. Cette année, de nouvelles fonctionnalités et informations seront dévoilées lors d’un stream diffusé par GIANTS Software le vendredi 27 août.

Un premier trailer de gameplay pour la carte européenne

Farming Simulator 22 invite les fermiers dans un nouvel environnement méditerranéen, situé en Europe, qui convient parfaitement aux nouvelles cultures telles que les grappes, les olives et le sorgho. La carte française Haut-Beyleron est parfaite pour créer un paysage viticole idyllique. GIANTS Software révèle ainsi la dernière des trois cartes comprises au lancement du jeu, dans le tout nouveau trailer qui sera dévoilé à la Gamescom. C’est la première fois que des images de gameplay, dévoilant au passage de nouveaux véhicules et outils, seront présentées.

Produire d’avantage : Le Season Pass annoncé

Alors que Farming Simulator 22 offre plus de contenu que jamais, dont plus de 400 machines et véhicules, trois cartes, de toutes nouvelles fonctionnalités de gameplay telles que les cycles saisonniers et les chaînes de production, le jeu s’étendra plus d’une fois. En effet, GIANTS Software commence dès maintenant l’évolution de Farming Simulator 22 avec le « Year 1 Season Pass », qui comprend trois packs de contenu et une extension plus importante qui sortiront sous forme de DLC, au cours des 12 mois suivants la sortie du jeu. De plus, le jeu bénéficiera également de mises à jour qui proposeront du contenu gratuit.

Plus d’informations lors du stream diffusé à la Gamescom

« Nous ne manquerons pas l’occasion de participer à la Gamescom avec Farming Simulator 22 », a commenté Christian Ammann, le PDG de GIANTS Software. « Alors que le jeu est dans sa dernière phase de développement, nous sommes fiers de présenter plus d’informations lors de l’un des plus grands événements vidéoludiques au monde, mais aussi dévoiler aux fans et aux joueurs le tout premier trailer de gameplay du jeu ».

Le stream de la Gamescom débutera le vendredi 27 août 2021 à 21H sur la chaîne Twitch de GIANTS Software.

Farming Simulator 22 sera disponible le 22 novembre 2021 sur PC, Mac, PlayStation 5, Xbox Series X|S, PlayStation 4, Xbox One et Stadia.