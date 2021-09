Un PlayStation Showcase dédié à la PlayStation 5 ce jeudi 9 septembre

Partager Facebook

Twitter

Pinterest

Sony sort enfin du silence et nous invite à suivre son prochain ShowCase dédié uniquement au futur de la PlayStation 5 en mettant enfin en avant les prochains projets avenir.

Rejoignez-nous jeudi 9 septembre à 22 h CEST (13 h PDT / 21 h BST) pour découvrir en avant-première l’avenir de la PS5. Le Showcase durera environ 40 minutes et inclura des nouvelles de PlayStation Studios et de certains des développeurs les plus créatifs du secteur, pour des jeux qui sortiront en fin d’année ou plus tard. Restez après la présentation pour plus d’informations de la part des équipes studio qui participeront au Showcase.

Une chose à savoir : la prochaine génération de VR de la PlayStation ne sera pas abordée lors du Showcase. Néanmoins, de nombreux jeux PS5 de qualité seront présentés par une grande variété de développeurs.

le rendez-vous est donc pris pour tout les fans ou juste curieux, jeudi 09 septembre 2021 à 22 heures.

La présentation sera diffusée en direct sur YouTube et sur Twitch.