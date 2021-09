La série animée Pokémon Évolutions dévoilée pour l’anniversaire des 25 de Pokémon

Partager Facebook

The Pokémon Company International a annoncé Pokémon Évolutions, une nouvelle minisérie animée créée pour célébrer les 25 ans de la franchise mondiale.

Cette série de huit épisodes entraînera les fans dans un voyage à travers toutes les régions du monde Pokémon explorées dans la franchise des populaires jeux vidéo majeurs lancée il y a 25 ans. Tout au long de l’année 2021, The Pokémon Company International a invité les fans à un voyage rétrospectif de ces régions et des Pokémon qui y ont été découverts. Comme la rétrospective, la série débutera dans la région de Galar, plus récemment explorée dans les jeux Pokémon Épée et Pokémon Bouclier, et s’achèvera dans la région de Kanto parcourue par les joueurs dans les premiers jeux vidéo de la franchise, Pokémon Rouge et Pokémon Verte en 1996. Chaque épisode sera dédié à l’histoire d’une région différente dans un ordre chronologique inversé de celui des premières régions explorées dans les jeux : Galar, Alola, Kalos, Unys, Sinnoh, Hoenn, Johto et Kanto. Des contes familiers de la tradition Pokémon seront racontés avec un nouvel angle à chaque épisode.

« Pokémon Évolutions est une nouvelle série animée pour la marque, mais aussi un remerciement aux millions de fans dans le monde qui nous ont rejoints lors du voyage de ces 25 dernières années. », nous a confié Colin Palmer, vice-président du marketing de The Pokémon Company International. « Avec l’évolution de la marque, chaque région est une pierre angulaire pour les futures générations de Dresseurs de Pokémon, et nous souhaitions que Pokémon Évolutions rende hommage à cet héritage tout en restant innovant et moderne. C’est une nouvelle aventure, mais elle reste familière. Et avec le dernier épisode se déroulant à Kanto, Pokémon Évolutions clôture les célébrations de notre anniversaire de façon significative, à l’endroit où tout a commencé pour Pokémon il y a 25 ans. »

La série Pokémon Évolutions est produite par The Pokémon Company International en association avec les studios OLM et sera disponible en exclusivité mondiale sur la chaîne YouTube officielle de Pokémon et TV Pokémon aux dates suivantes :

Jeudi 9 septembre : Le Maître dans la région de Galar

Jeudi 23 septembre : L’éclipse dans la région d’Alola

Jeudi 7 octobre : Le visionnaire dans la région de Kalos

Jeudi 21 octobre : Le plan dans la région d’Unys

Jeudi 2 décembre : Le rival dans la région de Sinnoh

Jeudi 9 décembre : Le souhait dans la région de Hoenn

Jeudi 16 décembre : Le spectacle dans la région de Johto

Jeudi 23 décembre : La découverte dans la région de Kanto

Pour plus d’informations sur les célébrations de l’anniversaire des 25 ans de Pokémon, les fans peuvent se rendre sur Pokemon.fr/25 et se joindre aux échanges en ligne avec #Pokemon25.