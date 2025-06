Un premier aperçu de SILENT HILL f, le prochain chapitre de la franchise iconique

Partager Facebook

Une nouvelle bande-annonce dévoilée à l’occasion du PlayStation State of Play offre un premier aperçu des créatures et du système de combat de SILENT HILL f. Le jeu suit Shimizu Hinako, une adolescente tourmentée par le poids des attentes de la société, tandis qu’elle parcourt sa ville natale – Ebisugaoka – désormais engloutie par le brouillard et en proie à une transformation inquiétante. Les joueurs devront percer des mystères, affronter des menaces d’un autre monde et faire face à des choix qui détermineront le sort de Hinako.

Édition physique « Day One », édition numérique « Standard » et édition numérique « Deluxe » :

Les éditions numériques « Standard » et « Deluxe » de SILENT HILL f octroient des bonus numériques dont des tenues, des morceaux de la bande-son, un artbook et un accès anticipé de 48 heures. L’édition numérique « Standard » est disponible en précommande, tout comme l’édition physique « Day One », et ces deux versions comprennent des bonus de précommande. L’édition « Deluxe » est disponible uniquement en format numérique, et les joueurs auront la possibilité d’acquérir une mise à niveau « Deluxe » après le lancement afin de profiter des bonus de l’édition « Deluxe ».

SILENT HILL f sortira le 25 septembre sur PlayStation 5, Xbox Series X|S, Steam, Epic Games et Microsoft Windows.