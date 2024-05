Un premier trailer de gameplay pour SAND, l’intrigant jeu d’action/extraction en PvPvE

Partager Facebook

De plus amples détails sur le premier playtest de SAND seront livrés très bientôt. Inscrivez-vous dès maintenant sur Steam pour être informé de son lancement cet été !

L’histoire alternative de SAND voit l’Empire Austro-Hongrois mener la colonisation spatiale au XIXe siècle. L’humanité a voyagé à travers les étoiles jusqu’à la planète Sophie, désormais en ruine suite à un accident écologique qui a vu s’évaporer tous ses océans. Les chasseurs de trésors les plus téméraires s’y retrouvent, seuls ou en équipes, pour piller et combattre au sein des déserts arides et des campements abandonnés. Ses dernières richesses cachées sont votre ultime salut.

Maniez votre propre mécha Trampler pour explorer, récolter des ressources et terrasser l’adversité sans y laisser votre peau en chemin. Le mélange haletant de combats PvPvE et de gameplay émergent d’extraction vous force à rester sans cesse sur le qui-vive, pour une expérience palpitante et accessible, mais aussi exigeante et gratifiante. Le jeu en vaut la chandelle.

Fonctionnalités clés :