Jason Voorhees et l’Agent Smith rejoignent MultiVersus

Partager Facebook

Twitter

Pinterest

Warner Bros. Games a partagé un nouveau trailer cinématique de lancement pour MultiVersus, révélant que Jason Voorhees de la franchise de films d’horreur Vendredi 13 et l’Agent Smith de la série de films Matrix rejoignent le casting de personnages jouables dans le jeu vidéo de combat de plateforme gratuit, dont la sortie officielle est prévue pour le 28 mai.

​

​Les deux nouveaux combattants rejoindront le roster de MultiVersus aux côtés du Super-Vilain de DC Le Joker dans le cadre de la Saison 1 : Puns & Villainy. Jason Voorhees sera disponible dès le lancement, tandis que l’Agent Smith sortira plus tard dans la saison.

​

​En plus de Jason et de l’Agent Smith, le trailer cinématique plein d’action présente un mélange épique de héros et de méchants de MultiVersus, dont Wonder Woman et Le Joker (DC), Véra (Scooby-Doo), Bugs Bunny et Marvin le Martien (Looney Tunes), le Géant de Fer (Le Géant de Fer), Rick Sanchez (Rick et Morty), Stripe (Gremlins), et Finn l’humain et Cake le Chat, une variante de Jake le Chien (Adventure Time).