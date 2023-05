Un soldat légendaire fait son grand retour : METAL GEAR SOLID Δ: SNAKE EATER annoncé sur consoles et PC

Partager Facebook

METAL GEAR SOLID Δ: SNAKE EATER sera un remake fidèle de Metal Gear Solid 3: Snake Eater, sorti à l’origine en 2004 sur PlayStation2. Une nouvelle génération de joueurs et les fans de la première heure pourront ainsi (re)découvrir l’histoire du fameux Big Boss, et la façon dont sa légende a été forgée lors de l’Opération Snake Eater. Le remake comprendra les voix, le scénario et les mécaniques de combat et de survie en milieux hostiles d’origine, évolués avec des graphismes sans précédent et un son immersif.

Pour patienter jusqu’à la sortie du remake, les joueurs auront l’occasion de revivre les trois premiers opus de la franchise Metal Gear Solid à travers METAL GEAR SOLID: MASTER COLLECTION Vol. 1. Les fans pourront ainsi infiltrer des forteresses ennemies autour du monde, remplir des missions furtivement et profiter de l’histoire cinématographique de la série METAL GEAR.

Le Vol. 1 de la collection contiendra la genèse de la série METAL GEAR en une seule compilation :

• Metal Gear Solid

• Metal Gear Solid 2: Sons of Liberty (version HD Collection)

• Metal Gear Solid 3: Snake Eater (version HD Collection)

Davantage d’informations sur cette collection seront partagées ultérieurement.

Message de l’équipe de développement :

Nous vous remercions et apprécions sincèrement votre soutien continu.

​L’équipe de développement travaille actuellement à créer un environnement qui permettra aux fans de profiter de la série METAL GEAR sur les nouvelles plateformes de jeu.

​Nous préparons un remake de Metal Gear Solid 3: Snake Eater, l’un des titres les plus appréciés de la franchise METAL GEAR, qui révèle l’origine de Snake, sous la forme de METAL GEAR SOLID Δ: SNAKE EATER. Nous travaillons d’arrache-pied à faire de METAL GEAR SOLID Δ: SNAKE EATER une refonte fidèle de l’histoire et du game design originaux, tout en faisant évoluer le gameplay grâce à des visuels époustouflants et à une expérience utilisateur fluide.

​En parallèle, nous allons lancer la série METAL GEAR SOLID: MASTER COLLECTION, la compilation la plus complète pour célébrer le 35ème anniversaire de la franchise. METAL GEAR SOLID: MASTER COLLECTION permettra aux fans de jouer aux titres tels qu’ils étaient à l’origine, sur les nouvelles plateformes. ​

​Nous espérons que vous apprécierez la série METAL GEAR sur les nouvelles plateformes.

METAL GEAR SOLID Δ: SNAKE EATER est en phase de production et sortira sur PlayStation©5, Xbox Series X|S et Steam©.