Un trailer de gameplay pour The Legend of Heroes: Trails from Zero

Découvrez un premier aperçu des mécaniques de gameplay uniques de la SSS (Section Spéciale de Soutien) , une équipe dédiée à combattre le crime dans les rues de Crossbell !

The Legend of Heroes: Trails from Zero sortira en version physique avec la « Deluxe Edition » le 30 septembre 2022 sur PlayStation 4 et Nintendo Switch.

A propos du jeu :

Lloyd Bannings est assigné à la Section Spéciale de Soutien de Crossbell. Accompagné de ses nouveaux coéquipiers, ils doivent ensemble prouver leur valeur en se battant pour éradiquer l’injustice d’une ville en proie à la corruption.

Contenu de la « Deluxe Edition » :