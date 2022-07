Call of the Wild: The Angler sera disponible le 31 août sur PC

Partager Facebook

Twitter

Pinterest

Call of the Wild: The Angler™ sera disponible le 31 août 2022 sur PC via Steam, l’Epic Games Store, et le Microsoft Store, au prix de 29,99 euros. Dans Call of the Wild: The Angler, les joueurs pourront embarquer dans une quête pour trouver le meilleur coin de pêche, en solitaire ou entre amis. Cette nouvelle expérience immersive, actuellement en cours de développement par l’équipe derrière theHunter: Call of the Wild™, propose de partir à la découverte de la nature et des grands espaces.

Les joueurs de Call of the Wild: The Angler pourront découvrir un vaste monde ouvert. Au lancement, jusqu’à douze joueurs pourront explorer la Réserve de Golden Ridge dans toute sa diversité. Inspiré par la beauté naturelle et les merveilles du nord-ouest du Wyoming, ce petit coin de paradis paisible sera des plus agréables à visiter en véhicule tout-terrain, en bateau, ou à pied. Quelle que soit la raison qui poussera chacun à partir à l’aventure, chaque voyage donnera l’envie d’y revenir.

Un monde ouvert paisible – Les joueurs pourront découvrir des coins de pêche à pied, en bateau, ou en véhicule. Ils traverseront un monde vivant à leur propre rythme, au gré des rivières, des montagnes, des mares, des étangs, et des chemins de randonnée.

– Les joueurs pourront découvrir des coins de pêche à pied, en bateau, ou en véhicule. Ils traverseront un monde vivant à leur propre rythme, au gré des rivières, des montagnes, des mares, des étangs, et des chemins de randonnée. Toute l’adrénaline de la pêche en eau douce – Chacun pourra taquiner le goujon dans cette expérience de pêche qui se veut la plus accessible possible. Chaque espèce de poisson se comportera d’une façon unique et nécessitera de l’appréhender au mieux pour la pêcher.

– Chacun pourra taquiner le goujon dans cette expérience de pêche qui se veut la plus accessible possible. Chaque espèce de poisson se comportera d’une façon unique et nécessitera de l’appréhender au mieux pour la pêcher. Devenir un maître pêcheur – Les prises les plus impressionnantes nécessiteront d’apprendre des techniques d’expert et d’adopter la bonne stratégie. Chaque joueur devra enrichir son équipement au fil du jeu avec des lignes, des moulinets, des hameçons, des mouches, et bien plus encore.

– Les prises les plus impressionnantes nécessiteront d’apprendre des techniques d’expert et d’adopter la bonne stratégie. Chaque joueur devra enrichir son équipement au fil du jeu avec des lignes, des moulinets, des hameçons, des mouches, et bien plus encore. Seul ou entre amis – Un mode multijoueur en ligne permettra de jouer jusqu’à douze et de rejoindre ou quitter la partie à tout moment sans affecter l’expérience des autres.

– Un mode multijoueur en ligne permettra de jouer jusqu’à douze et de rejoindre ou quitter la partie à tout moment sans affecter l’expérience des autres. Un torrent de nouveau contenu – Des mises à jour de contenu régulières viendront enrichir Call of the Wild: The Angler, même après sa sortie.

Call of the Wild: The Angler sortira également bientôt sur consoles. Le jeu est développé par Expansive Worlds, une division d’Avalanche Studios Group.