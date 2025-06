Un walking sim qui porte bien son nom : Baby Steps s’avance à pas feutrés

Partager Facebook

Nate est un raté. Rien ne lui réussit dans la vie, jusqu’au jour où il se découvre un pouvoir qu’il ne soupçonnait pas… celui de mettre un pied devant l’autre.

Explorez ce monde bizarre et mystérieux, pas à pas, pour permettre à Nate de faire des rencontres encore plus extraordinaires que tout ce qu’il aurait pu imaginer. Baladez-vous sereinement dans les montagnes brumeuses, les steppes arides et les vallées boueuses, chaque mouvement plus incertain que le précédent compte tenu des lois implacables de la physique. Par les esprits libres et sauvages derrière Ape Out et Getting Over It, Baby Steps est une épopée tout à la fois contemplative et exigeante, sérieuse et hilarante, anticapitaliste et hautement mercantile. Pour trouver du sens dans ce monde absurde, on n’est pas à un paradoxe près.

Ne laissez pas tomber Nate.

Baby Steps, c’est :

Une mécanique de marche entièrement basée sur les lois de la physique.

Un monde qui prend vie sous le rythme d’une bande son dynamique, composée à partir de 420 beats et vibrations.

Une longue randonnée en montagne, à votre propre rythme (ou moins).

Système de salissure dynamique de la grenouillère.

Des chapeaux à ne pas collectionner

Baby Steps sortira le 8 septembre 2025 sur PC et PlayStation 5