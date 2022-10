Un week-end de jeu gratuit pour F1 22

Partager Facebook

Twitter

Pinterest

Du 20 au 24 octobre, les joueurs du monde entier pourront jouer gratuitement à F1® 22 pendant le week-end de course aux États-Unis. Le jeu sera disponible sous forme d’essai gratuit sur PlayStation®4 et PlayStation®5, Xbox One, Xbox Series X|S, et PC (Steam). Les nouveaux joueurs pourront profiter des promotions spéciales proposées par les différentes plateformes, et leur progression pendant la période d’essai sera sauvegardée dans le jeu.

Pour l’occasion, Daniel Ricciardo, le pilote adulé de l’écurie McLaren, saute dans la plateforme de simulation et propose aux joueurs un guide « How To » divertissant pour s’attaquer au circuit des États-Unis. Un certain nombre d’objets en jeu inspirés des États-Unis seront disponibles gratuitement** et une promotion spéciale sera également mise en place pendant le week-end pour ceux qui souhaitent acheter le jeu.