Une nouvelle expérience de jeu de rôle officialisée sur mobile avec Mortal Kombat : Onslaught

Développé et copublié par NetherRealm Studios, Mortal Kombat : Onslaught sera la première expérience narrative avec des cinématiques sur mobile. Les joueurs devront constituer une équipe de combattants à partir d’une vaste liste de personnages, pour empêcher une sombre et dangereuse menace de faire des ravages à travers les royaumes.

​Ce titre sera le volet mobile le plus récent de la franchise Mortal Kombat depuis la sortie de Mortal Kombat Mobile, qui a accumulé plus de 150 millions d’installations et fait partie des cinq jeux de combat les plus téléchargés sur iOS et Android. Mortal Kombat célèbre également une étape importante ce mois, avec son 30e anniversaire, un témoignage de la popularité de cette franchise légendaire.

« Mortal Kombat est une franchise légendaire et un phénomène de la pop culture, qui continue d’engager les joueurs. » a déclaré David Haddad, président de Warner Bros. Games. « Mortal Kombat : Onslaught témoigne de la raison pour laquelle Mortal Kombat est une franchise majeure depuis plus de 30 ans, alors que l’équipe de NetherRealm continue d’innover et d’offrir un nouveau gameplay aux fans. »

« Nous repoussons les limites de Mortal Kombat pour permettre aux joueurs de découvrir la franchise d’une nouvelle manière, tout en restant fidèles à sa nature viscérale. », a déclaré Ed Boon, directeur de la création, NetherRealm Studios. « Avec Mortal Kombat : Onslaught, nous avons réinventé Mortal Kombat en un RPG de collection stratégique en équipe avec des combats de mêlée, que les nouveaux fans comme les vétérans pourront apprécier. »

Les joueurs peuvent s’inscrire dès maintenant sur onslaught.mortalkombat.com et être parmi les premiers à en savoir plus sur Mortal Kombat : Onslaught. ​