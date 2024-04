Une date de lancement pour Metaphor: ReFantazio

Partager Facebook

Le directeur de Studio Zero, Katsura Hashino (Persona 3, 4 et 5, Shin Megami Tensei III – Nocturne), a présenté le jeu pour la première fois au public lors d’un stream de 30 minutes. Au cours de la diffusion, Hashino-san a exploré divers aspects du jeu, offert aux spectateurs une multitude de détails inédits et de révélations passionnantes, et a parlé de sa vision du développement et de ses inspirations créatives.

Une des principales informations révélées lors du stream est la date de lancement du jeu : le 11 octobre 2024.

Le voyage narré par Hashino-san a permis aux spectateurs de découvrir une palette de lieux dans le jeu, allant de grandes villes à des voies d’eau souterraines, ainsi que de présenter plus en détail les systèmes et les personnages du jeu. La clé pour parcourir le vaste monde de Metaphor: ReFantazio est l’arpenteur blindé, un véhicule qui fait office de quartier général pour le joueur.

Dans Metaphor: ReFantazio, maîtrisez votre destin et surmontez vos peurs en pénétrant dans un monde fantastique à nul autre pareil. Metaphor: ReFantazio sera disponible le 11 octobre 2024 sur Xbox Series X|S, Windows, PlayStation 5, PlayStation 4 et Steam. Les précommandes physiques sont désormais en ligne, y compris une édition physique Collector. Les offres et précommandes numériques occidentales seront annoncées à une date ultérieure. Pour plus d’informations et pour précommander le jeu physique ou la version numérique, visitez le site metaphor.atlus.com.

Contenu de l’édition collector de Metaphor: ReFantazio :

Jeu de base

Artbook

Bande-son

Broches métalliques Homo Tenta

Feuille d’autocollants

Steelbook

Carte en tissu Royaume d’Euchronie

eBook 35e anniversaire d’ATLUS

Bande-son 35e anniversaire d’ATLUS

Costume et musique de combat

Avantages en cas de précommande de Metaphor: ReFantazio :

Coffre EXP d’archétype

Encens de héros x10 (EXP d’archétype +100)

Fruits de héros x5 (EXP d’archétype +500)

Pack Voyage de l’aventurier