Une date de sortie pour le RPG bac à sable Streets of Rogue 2

Partager Facebook

Twitter

Pinterest

Partez pour une expédition créative au cœur d’un bac à sable immersif offrant des possibilités infinies. Faites pleuvoir les balles, les peaux de banane ou les flammes sur un monde qui ne vous a rien demandé. Libre à vous d’y aller crescendo ou de tout de suite déclencher les enfers.

Choisissez parmi des dizaines de classes qui offrent chacune la liberté de faire tomber un gouvernement véreux de la manière qui vous convient. Engager des truands pour faire le sale boulot, déclencher une invasion zombie ou ignorer complètement la quête pour profiter de la plage et des vagues. C’est à vous de voir

« Cette nouvelle date me permet de rendre le jeu vraiment meilleur » déclare Matt Dabrowski, créateur de la licence Streets of Rogue. « Elle me permet également d’organiser un playtest à grande échelle avant la sortie. Si l’histoire de Streets of Rogue dit bien une chose, c’est que cela sera bénéfique au développement. »

Streets of Rogue 2 sortira en Accès Anticipé sur Steam le mardi 22 octobre 2024.