Larguez les amarres avec la mise à jour Voiles Maudites de Pirates des Caraïbes

La franchise Pirates des Caraïbes jette l’ancre dans Fortnite Battle Royale et hisse les Voiles Maudites ! jusqu’au 6 août à 10h (CEST), les joueurs vont pouvoir chasser le trésor enfoui, relever des défis nautiques, gagner des récompenses avec le Passe Voiles Maudites, et bien plus encore.