Une démo pour Blue Reflection: Second Light est désormais disponible !

LA démo de BLUE REFLECTION: Second Light est désormais disponible sur le PlayStation® Store et le Nintendo eShop.

BLUE REFLECTION: Second Light suit les aventures de trois élèves, Ao Hoshizaki, Kokoro Utsubo et Yuki Kinjou, qui se retrouvent transportées dans une mystérieuse académie volante, ne se rappelant que de leur prénom. Elles cherchent alors des indices qui les ramèneront jusqu’à chez elles.

Les joueurs ont désormais la possibilité de jouer au prologue via une démo. Les fans découvriront l’histoire d’Ao depuis le début du jeu, puisque c’est la première à se réveiller dans ce monde onirique. Ils pourront aussi se familiariser avec les bases du gameplay, comme la fabrication, l’exploration et le combat. Les joueurs qui complèteront le prologue obtiendront un accessoire de tête à thème lapin ainsi que le Fragment « Préparation pour l’inconnu », en tant que bonus.

De plus, le studio Gust a annoncé un certain nombre de mises à jour gratuites qui arriveront dans BLUE REFLECTION: Second Light juste après la sortie officielle du titre. Une première mise à jour sera disponible le 23 novembre et inclura les nouveaux filtres du mode photo, dont « watercolour » et « hatching ». Le 21 décembre, de tout nouveaux cadres et poses d’Idoles seront aussi disponibles, avec également la capacité de construire un studio photo au sein de l’école, en plus de l’ajout du mode de difficulté hardcore astucieusement nommé « MUST DIE ». Le contenu de ce mode propose aux élèves des combats extrêmement difficiles. Ici, les ennemis ne sont pas seulement plus puissants, la probabilité qu’ils lâchent des objets au cours de l’affrontement diminue également. Des mises à jour additionnelles au mode photo seront disponibles le 14 janvier 2022, dont un filtre Pixel Art, avec des poses uniques qui ajouteront de la variété à vos séances photo.

De plus, le studio Gust annonce une collaboration entre BLUE REFLECTION: Second Light et le prochain Atelier Sophie 2: The Alchemist of the Mysterious Dream, pour sortir un costume. Ceux qui possèdent le bonus de précommande « Summer Bikini » de BLUE REFLECTION: Second Light ainsi que le bonus limité dans le temps « Comfy and Casual » d’Atelier Sophie 2: The Alchemist of the Mysterious Dream, auront droit à des costumes exclusifs dans chacun des jeux.

Complétez la démo de Blue Reflection : Second Light et gardez vos sauvegardes pour obtenir un accessoire de tête à thème lapin dans le jeu complet à sa sortie !

BLUE REFLECTION: Second Light est prévu pour sortir le 9 novembre 2021 sur Nintendo Switch™, PlayStation®4 (jouable aussi sur PlayStation®5 grâce à une mise à niveau gratuite) et sur PC via Steam®.