Une Édition Galactique pour LEGO Star Wars: La Saga Skywalker

À partir du 2 novembre, le pack de personnages Star Wars : The Clone Wars™ ajoutera le Capitaine Rex, Dark Maul, Asajj Ventress, Savage Opress et Gar Saxon. Le pack de personnages LEGO Star Wars : C’est l’été ! (de la série animée) ajoutera des versions saisonnières d’Obi-Wan Kenobi™, Dark Vador™ et Finn™ en chemises hawaïennes, mais aussi de l’Empereur Palpatine™ en tenue de plage et R2-D2™ en pull de vacances.

​

​À partir du 15 novembre, le pack de personnages Star Wars : Rebels ajoutera Sabine Wren, Ezra Bridger, l’amiral Thrawn, Kanan Jarrus et Hera Syndulla, le pack de personnages Star Wars : Obi-Wan Kenobi™ ajoutera Ben Kenobi, Dark Vador, Reva (Troisième Sœur), le Grand Inquisiteur et le Cinquième Frère.

​

​À partir du 29 novembre, le pack de personnages Star Wars : Andor™ ajoutera Andor™, Luthen Rael, Syril Karn, la superviseure Dedra Meero et Bix Caleen. Le pack de personnages Star Wars : Le Livre de Boba Fett™ ajoutera Krrsantan, Cad Bane, Cobb Vanth, Peli Motto et l’Armurière.

​

Les six nouveaux packs de personnages font partie de la Collection de personnages 2, qui est inclus dans le pack LEGO Star Wars : La Saga Skywalker Édition Galactique, Collection de personnages 1 & 2, ou à l’achat séparément. Le pack Collection de personnages 1 & 2 sera disponible pour 24,99 € à 14,99€ par pack. Des packs de personnages individuels seront également disponibles à la carte pour 2,99 €.

​

​LEGO® Star Wars ™ : La Saga Skywalker Édition Galactique comprend également les sept packs de la collection de personnages originale, The Mandalorian Saison 1, Solo : A Star Wars Story ™, Personnages Classiques, Trooper, Rogue One : A Star Wars Story ™, The Mandalorian Saison 2 et The Bad Batch™. Les joueurs qui achètent le jeu au format numérique peuvent également déverrouiller le personnage jouable Obi-Wan Kenobi classique qui n’est pas disponible à l’achat à la carte.

​

​LEGO® Star Wars ™ : La Saga Skywalker Édition Galactique sera disponible pour les consoles Xbox Series X|S, Xbox One, PlayStation®5, PlayStation®4, Nintendo Switch™ et pour PC.