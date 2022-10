CD PROJEKT RED annonce le remake de The Witcher

Partager Facebook

Précédemment évoqué sous le nom de code “Canis Majoris” pendant la mise à jour stratégique du studio plus tôt en octobre, le remake sera une réinterprétation du jeu de 2077 The Witcher — le premier jeu de la trilogie renommée de CD PROJEKT RED. Le titre sera reconstruit de zéro avec la technologie Unreal Engine 5 et utilisera les outils que CDPR est en train de créer pour la nouvelle saga Witcher. Le projet est actuellement dans la première phase de développement chez Fool’s Theory — un studio de développement spécialisé dans les jeux de rôles. L’équipe emploie de nombreux développeurs expérimentés qui ont précédemment travaillé sur The Witcher 2: Assassins of Kings et The Witcher 3: Wild Hunt, et CD PROJEKT RED effectue la supervision créative complète du projet.

“The Witcher est le projet qui a tout commencé pour nous, pour CD PROJEKT RED. C’est le tout premier jeu que nous avons fait, et c’était un grand moment pour nous à l’époque. En revenant à cette époque et recréant le jeu pour que la nouvelle génération de joueurs et joueuses puissent vivre l’expérience, c’est tout aussi énorme pour nous, peut-être même plus encore,” a dit Adam Badowski, Directeur du Studio, CD PROJEKT RED. “La collaboration avec Fool’s Theory sur le projet est tout aussi excitante, puisque certaines personnes là-bas ont été impliquées dans le développement des jeux The Witcher. Ils connaissent bien le matériel source, ils savent à quel point les joueurs et joueuses attendent ce genre de recréation, et ils savent comment faire des jeux ambitieux et incroyables. Et même s’il va falloir encore du temps avant de partager davantage d’infos sur le jeu, je sais que le jeu en vaudra la chandelle.”