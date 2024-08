Une nouvelle vidéo pour Bionic Bay

Partager Facebook

Twitter

Pinterest

Les développeurs indépendants Mureena et Psychoflow Studio, accompagnés par l’éditeur Kepler Interactive, dévoilent aujourd’hui une toute nouvelle bande-annonce pour Bionic Bay, leur prochain jeu d’action, d’aventure et de plateforme à paraître en 2025.

Du pixel art somptueux et finement détaillé, de la plateforme précise et ciselée, un gameplay chaotique basé sur les lois de la physique : échappez vous de l’ancien monde biomécanique de Bionic Bay, rempli de technologies inventives et de pièges meurtriers. Des sauts audacieux à travers d’immenses gouffres, des rayons lasers et des lance-flammes mortels à éviter… Libérez tout le potentiel de cette mécanique originale de téléportation et d’échange pour vous déplacer, vous défendre et attaquer les mystérieux dispositifs technologiques en utilisant le momentum de votre personnage pour interagir avec l’environnement.

Utilisez les lois de la physique à votre avantage pour résoudre les puzzles et les défis qui s’annoncent : l’environnement (et votre personnage) vont brûler, se casser, geler, exploser et se faire vaporiser au fil des innombrables défis et pièges dont recèle cet univers hostile.