Akimbot arrive bientôt

Dans Akimbot, vous incarnerez Exe, un robot hors-la-loi accompagné de son acolyte inattendu, Shipset. Ensemble, vous affronterez des armées de robots, prendrez le contrôle de vaisseaux spatiaux et tracerez votre propre chemin pour sauver l’univers d’une destruction imminente ! Plongé dans un monde de science-fiction peuplé uniquement de robots, parcourez la galaxie et vivez une action explosive et un chaos robotique ininterrompu !