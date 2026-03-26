Une nouvelle vidéo the Lords of the Fallen II dévoile l’évolution d’Umbral

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Dans cet épisode, Ryan Hill, Chief Creative Officer chez CI Games, est accompagné de James Lowe, Game Director, de Daniel Regan, Lead Systems Designer, et d’Alex Harkin, Producer, pour expliquer comment l’équipe fait évoluer le mécanisme des deux royaumes du jeu original vers « Umbral 2.0 », en s’inspirant largement des retours des joueurs sur le premier opus. Alors que les royaumes des vivants et des morts commencent à se confondre, Umbral s’annonce cette fois-ci comme une force bien plus agressive et oppressante, jouant un rôle plus important dans le parcours du joueur.

Ce neuvième chapitre de « Lifting the Veil », d’une durée de 38 minutes, présente de nombreuses informations et une multitude de nouvelles séquences de gameplay issues de la version alpha d’Umbral. Ces images permettent ainsi de mettre en lumière ce qui rend Lords of the Fallen II plus audacieux et plus sanglant, en amont de sa sortie mondiale prévue pour 2026 sur PlayStation®5, Xbox Series X|S et PC.

« Si Umbral était autrefois le royaume des morts, il est depuis devenu celui des morts-vivants. Sa croûte, qui ressemblait autrefois à une escarre, a été arrachée, dévoilant la chair à vif qui se cache en dessous : une plaie béante qui bouillonne d’une faim nouvelle », a déclaré Ryan Hill.

L’univers de Lords of the Fallen inclut deux réalités distinctes, mais de plus en plus étroitement liées. Les joueurs pourront découvrir et explorer ces univers grâce à la Lampe d’Umbral :

Le royaume d’Axiom, un univers de fantasy sombre et marqué par des siècles de conflits titanesques et de nombreuses civilisations.

De l’autre côté, l’horreur oppressante du royaume d’Umbral, un monde parallèle và l’aspect grotesque et brutal où les lois de la physique et de la mort sont très peu prévisibles.

Les joueurs auront la possibilité de traverser le royaume d’Umbral et de surmonter des obstacles afin de découvrir de nouvelles zones, à condition de faire face à des menaces de plus en plus mortelles et imprévisibles. Les joueurs devront s’adapter, ou périr.

Les fans de la série peuvent s’attendre à une évolution importante dans leur manière d’interagir avec le royaume d’Umbral. Ces changements incluent :

Un univers réinventé : des environnements radicalement différents, des rebondissements narratifs clés et une nouvelle tendance à empiéter sur le royaume des mortels font qu’Umbral n’a jamais semblé aussi vivant. Une plus grande variété de biomes confère à Umbral un caractère plus unique et mystérieux, incitant les joueurs à l’explorer davantage.

: des environnements radicalement différents, des rebondissements narratifs clés et une nouvelle tendance à empiéter sur le royaume des mortels font qu’Umbral n’a jamais semblé aussi vivant. Une plus grande variété de biomes confère à Umbral un caractère plus unique et mystérieux, incitant les joueurs à l’explorer davantage. Nouvelle conception de la terreur : plutôt qu’un compte à rebours linéaire qui augmente le niveau de menace d’Umbral, le monde est davantage influencé par l’activité des joueurs, créant ainsi un sentiment de danger plus naturel et hostile.

: plutôt qu’un compte à rebours linéaire qui augmente le niveau de menace d’Umbral, le monde est davantage influencé par l’activité des joueurs, créant ainsi un sentiment de danger plus naturel et hostile. Refonte des ennemis : de nouvelles entités terrifiantes se cachent dans les ombres d’Umbral, capables de se métamorphoser en formes encore plus mortelles. De plus, une gamme considérablement élargie d’adversaires n’attendent que les futurs Portes Lampes.

Actuellement en cours de développement, Lords of the Fallen II peut déjà être wishlisté. Prochain volet de la célèbre série d’action-RPG souls-like, le titre se déroule dans un royaume humain assiégé depuis des millénaires par des dieux malveillants, une magie primitive et des gardiens inflexibles.

Mille ans après la chute du dieu démon Adyr, un royaume isolé tient encore tête aux forces du royaume des morts connu sous le nom d’Umbral et à son maître maléfique.

En incarnant le Porte Lampe, les joueurs pourront mettre leurs ennemis en pièces grâce à une toute nouvelle fonctionnalité de démembrement et les réduire au silence à jamais grâce à de toutes nouvelles exécutions, le tout dans un système de combat rapide et fluide. Une variété encore plus grande de types d’ennemis et des combats de boss à couper le souffle mettront à l’épreuve même les plus forts, que ce soit en mode solo ou en mode coopératif avec une progression partagée parmi les meilleures du genre.