Une seconde mise à jour de contenu pour Sonic Dream Team

SEGA dévoile aujourd’hui la seconde des trois mises à jour de contenu prévues pour Sonic Dream Team, le dernier jeu d’action et de plateformes 3D mettant en scène Sonic the Hedgehog jouable exclusivement sur Apple Arcade. Une toute nouvelle zone, des badges de classement et bien d’autres surprises sont au programme.

Explorez la nouvelle zone Sweet Dreams !

Prenant place après l’aventure principale, Sweet Dreams offre un somptueux environnement rempli de niveaux particulièrement stimulants conçus par Ariem, la Tisseuse de rêves. Mettez vos talents à l’épreuve et ramassez les lunes oniriques au rythme de titres inédits !

Les badges de rang sont arrivés ! Foncez à travers les niveaux à vitesse grand V pour remporter un prix ! Ne perdez pas de temps si vous souhaitez atteindre les rangs S !

Découvrez de nombreux objets interactifs, comme des tyroliennes, des balançoires, des barres à vis et plus encore ! Tourbillonnez, tournez et catapultez-vous à travers ces niveaux inédits tout en apprenant à maîtriser votre style et votre rythme !

Terminez les nouveaux niveaux et atteignez le rang S dans les différentes zones pour déverrouiller des figurines à collectionner !

Sonic Dream Team est disponible dès à présent, en exclusivité sur Apple Arcade. Il est jouable sur iPhone, iPad, Mac, Apple TV et Apple Vision Pro.